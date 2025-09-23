Войната в Украйна:

Пуснаха го в дивата природа: Приключи одисеята на лоса Емил в Австрия (ВИДЕО)

Лос на име Емил, чиито летни скитания причиниха хаос по австрийските пътища и железопътни линии, беше заловен, упоен и пуснат на свобода в зелен природен резерват, оставяйки легионите от фенове да му пожелават всичко най-добро в социалните мрежи, предаде "Гардиън".

Приблизително тригодишният мъжки, за когото се смята, че е дошъл от Полша или Чехия, стана известен онлайн през август с хаотичната си одисея през части от Австрия, където наблюденията на лосове са рядкост.

Местните власти решиха да предприемат действия тази седмица, когато Емил изглеждаше готов да прескочи оградата на автобана А1, представлявайки сериозна опасност за себе си и шофьорите. Възрастният мъжки лос, сред най-големите бозайници в Европа , може да достигне тегло от 800 кг.

„Един инцидент" – потвърждават експерти по дивата природа – "би застрашил живота на всички замесени“, каза регионалният съветник, който взе решението за улавяне и преместване на лоса.

