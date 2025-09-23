Русия може да атакува с дронове всички европейски столици, с изключение на една

След провокациите на Русия с дронове в небето над Полша и появата на неизвестни дронове над летищата на Копенхаген и Осло, възникна един логичен въпрос: докъде могат да стигнат руските безпилотни летателни апарати. Военните експерти от Defence Express анализират възможностите на руските дронове и дават един неутешителен отговор - практически до всяка една европейска столица, с изключение само на една.

Според данни на украинското военно разузнаване (ГУР), максималната далечина на полета на руските дронове "Геран-2" (аналог на иранския "Шахед") е 1800–2500 км. Дори тези 1800 км са напълно достатъчни, за да покрият територията на всички скандинавски страни, Нидерландия, по-голямата част от Германия и Южна Италия. А ако вземем пълния обхват от 2500 км, тогава говорим за цяла Великобритания, Италия и по-голямата част от Франция, посочват експертите.

Най-удобните стартови прощадки, които могат да използват руснаците за атаки срещу европейски страни, са нос Чауда на Кримския полуостров, руската Брянска област и районът на Санкт Петербург. Но има още нещо - руснаците могат да използват като площадки и територията на Беларус (например, военновъздушната база Осовци в Брестска област на Беларус). А не бива да се изключва и възможността за изстрелване от Калининградска област, което технически би трябвало да осигури допълнителен обхват от 700 км. Още: НАТО снабдява Полша и Румъния с турска система за наблюдение след руските нахлувания

В този случай в обхвата на руските дронове ще попадне "почти цяла Европа, включително половината от Испания заедно с Мадрид".

Всъщност в зоната на удара не би попаднал единствено Лисабон от европейските столици.

Затрудненията пред НАТО

Дали сегашните системи за противовъздушна отбрана на страните от НАТО биха възпрели ефективно руските дронове по пътя им към европейските столици? Според експертите отблъскването на руската атака с дронове в Полша показа нагледно пропуските в противовъздушната отбрана на източния фланг на НАТО.

И Москва вероятно разчита, че "след проникване през първия и единствен ешелон на противовъздушната отбрана по границата, дроновете "Шахед" ще могат да се движат относително свободно. Междувременно средствата, с които разполагат европейските страни за унищожаване на тези заплахи, са стотици пъти по-скъпи", пишат те.