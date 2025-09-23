НСИ се оплака груба политическа намеса върху независимостта си

Националният статистически институт (НСИ) е подложен на груба политическа намеса чрез законови промени, които предвиждат смяна на цялото ръководство по средата на мандата. Поправките вече минаха на първо четене в Народното събрание и предвиждат занапред ръководството на института да се определя от парламента, а не от Министерския съвет. В текстовете изрично е записано, че настоящото ръководство трябва да бъде сменено.

"През последните месеци имаше много и различни атаки срещу НСИ. Моята задача беше те да спират при мен и да не се отразяват на работата на институцията. Надявам се, че съм успял, за да могат колегите да работят спокойно, а аз да бъда гарант на това спокойствие", коментира председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов. Още: Превратът е в ход: Парламентът на първо четене пое контрола върху НСИ

Членовете на Националния статистически съвет изразиха единно становище, че българската статистика е независима институция, която работи по европейски и международни методологии и стандарти.

Политически атаки

През лятото срещу ръководителя на статистиката започнаха атаки от председателя на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова и шефа на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов. И двете институции получиха разширени правомощия след настояване от страна на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, което бе реализирано чрез промените в Закона за въвеждане на еврото. Още: "Ще ти подготвим тържествен прием в Казичене": Заплашват директора на НСИ

Преди месец стана ясно, че Филипова ще напусне поста си в КЗП и ще стане заместник-омбудсман – знак, че е получила доверието на Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да влезе в списъка на потенциални служебни премиери.