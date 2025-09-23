Войната в Украйна:

Недостиг на вода и в Северна Македония

23 септември 2025, 18:00 часа 302 прочитания 0 коментара
Недостиг на вода и в Северна Македония

"През последните няколко дни се сблъскваме с недостиг на необходимите количества вода, идващи от извора Студенчица, поради намаления дебит на извора, причинен от летния сух период, посочват от Комунално-битово дружество „Водоснабдяване и канализация“ в македонския град Прилеп, съобщава македонската медия "Журнал".

От дружеството обаче отчитат, че консумацията на вода обаче се е увеличила и на градско ниво, което не се очаква за този период от годината.

Тези причини са довели до прекъсване на водоснабдяването на града, особено в по-високите зони. За да осигури необходимите количества вода, Комунално предприятие „Водоснабдяване и канализация“ Прилеп е пуснало в експлоатация част от кладенците от днес, за да нормализира водоснабдяването във всички части на града. Въпреки това, искрено моли всички да се държат съвестно и рационално при използването на питейната вода. ОЩЕ: Предотвратиха пресъхването на езерото Сребърна с 3 млн. куб. м вода от река Дунав

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
безводие Република Северна Македония суша Прилеп информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес