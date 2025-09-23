Недостиг на вода и в Северна Македония

"През последните няколко дни се сблъскваме с недостиг на необходимите количества вода, идващи от извора Студенчица, поради намаления дебит на извора, причинен от летния сух период, посочват от Комунално-битово дружество „Водоснабдяване и канализация“ в македонския град Прилеп, съобщава македонската медия "Журнал".

От дружеството обаче отчитат, че консумацията на вода обаче се е увеличила и на градско ниво, което не се очаква за този период от годината.

Тези причини са довели до прекъсване на водоснабдяването на града, особено в по-високите зони. За да осигури необходимите количества вода, Комунално предприятие „Водоснабдяване и канализация“ Прилеп е пуснало в експлоатация част от кладенците от днес, за да нормализира водоснабдяването във всички части на града. Въпреки това, искрено моли всички да се държат съвестно и рационално при използването на питейната вода. ОЩЕ: Предотвратиха пресъхването на езерото Сребърна с 3 млн. куб. м вода от река Дунав