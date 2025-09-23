До 60% отстъпка за модерни кухненски уреди Berlinger Haus в Kaufland

Лоялните клиенти на Kaufland могат да закупят широка гама от модерни продукти за кухнята на марка Berlinger Haus и серията Black Rose на супер атрактивни цени в цялата магазинна мрежа. С тази нова кампания ритейлърът дава достъп на своите клиенти до продукти с уникален дизайн и качество с отстъпка до 60%. До 16 ноември клиентите на ритейлъра ще могат да се възползват от преференциални цени с Kaufland Card или като събират промоточки от пазаруване.

Брандът Berlinger Haus предлага електрически уреди, съдове за печене, както и домакински уреди, сред които тенджери и тигани от кован алуминий без PFOA, олово и кадмий, подходящи за всички видове котлони. Те могат да се купят на ексклузивни цени през промоционалния период с активиране на купони с Kaufland Card или чрез събиране на промоточки от пазаруване в специален паспорт, който може да се вземе от касите или на информация. За всеки 5 лева от стойността на покупка в хипермаркета, всеки клиент може да получи по 1 точка.

С до 60% е отстъпката за помощници като грил тиган 28 см., който може да бъде закупен за 24,99 лв., флиптиган от 26 см. струва 22,99 лв., а плитка тенджера 28 см. е на цена от 42,99 лв. Сред останалите артикули със същата отстъпка са тиган за палачинки 25 см. за 16,99 лв., който е необходим за приготвянето на закуската и тава от въглеродна стомана за 14,99 лв. за изпълнение на всички рецепти във фурната.

Качествено допълнение за подарък или за обновление на дома с 60% отстъпка са комплект от 4 ножа с различно предназначение за 16,99 лв. Сред тях готварски нож, сантоку нож, универсален нож и нож за белене. Изискан комплект от прибори за хранене с огледално покритие от 24 части също е на добра цена и струва 39,99 лв.

Сред останалите артикули с 60% намаление са електрическа мелничка 2 в 1 с регулируемо керамично острие и два бутона за работа на цена от 15,99 лв., планетарен миксер с ротационен цифров превключвател с таймер и дисплей за контрол на 8 скорости, както и купа от неръждаема стомана с обем от 6 литра и капак за 149,99 лв. Неустоимо предложение за любителите на кафето е еспресо машина 3 в 1, която работи с мляно кафе, капсули и дози за 149,99 лв. Електрическа стъклена кана 1,7 л. със синя LED светлина също допълва предложенията, намалени с 60%, и е на цена от 29,99 лв. Устойчиво предложение е бутилка 0,5 л. с LED дисплей и вграден цифров термометър на цена от 12,99 лв. и 56% намаление.

За любителите на приготвянето на бързи и здравословни рецепти, ритейлърът предлага уред за готвене с горещ въздух с 59% намаление за 89,99 лв., който е с капацитет от 6,15 л. и предлага регулируема температура на готвене. Страхотен избор с 57% отстъпка още е блендер 6 в 1 за натрошаване на лед, с чопър купа, мерителна чаша, разпенител за мляко и още функции на цена от 59,99 лв. Есенните предложения се допълват от електрическа месомелачка с различни решетки за смилане (5 и 7 мм.) и с тава за месо на цена от 64,99 лв. и намаление от 56%.

С отстъпка от 57% са домакинските помощници – касерола 16 см. за 14,99 лв., тиган 24 см. за 17,99 лв., тенджера 24 см. на цена от 37,99 лв. Лоялните клиенти могат да се възползват и от продукти с отстъпка от 56%. Сред тях е тиган 28 см. за 21,99 лв., тенджера 20 см. за 32,99 лв.,



Всички продукти могат да бъдат разгледани и онлайн тук.