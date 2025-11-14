Войната в Украйна:

Българският език е сред топ три най-търсени езици в Департамента по славянски езици на Университета на Илинойс

14 ноември 2025, 20:28 часа 664 прочитания 0 коментара
Българският език вече е сред топ три най-търсени езици в Департамента по славянски езици и литератури на Университета на Илинойс. Това съобщи консулът ни в Чикаго Светослав Станков. Пилотната програма по Българистика стартира повече от успешно – 11 студенти са се записали да изучават български език още през първия семестър, а интересът към програмата продължава да расте.

"Някой би го нарекъл късмет, но – по думите на Сенека – „Късмет е, когато подготовката се срещне с възможността.“ Записаните студенти са от различни специалности на Университета на Илинойс, което допринася за междудисциплинарното популяризиране на Българистиката и утвърждава нейното място в академичната среда", съобщи още Станков.

Още: Светослав Станков: В Университета на Илинойс стартира програма по Българистика

Всеотдайният труд на д-р Илияна Иванова, както и професионализмът на проф. Дейвид Купър и проф. Джон Рандолф, превръщат програмата в жива, смислена и привлекателна за студентите платформа за изучаване на български език, култура и история.

Официалното представяне на програма „Българистика“ ще се проведе на 3 декември в рамките на официален прием, организиран от Центъра за руски, източноевропейски и евразийски изследвания (REEEC) в Университета на Илинойс.

"Горди сме, че България намира своето достойно място сред водещите академични програми в САЩ", обяви Станков.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
български език Чикаго Светослав Станков
