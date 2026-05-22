Тежка катастрофа край Скопие: Камион от Косово влезе в насрещното

Тежка катастрофа на околовръстния път на Скопие доведе до смъртта на четирима души, съобщават македонските медии. Камион с косовски регистрационен номер навлезе в отсрещното платно и се блъсна в лека кола. След удара и двете коли са обхванати от пламъци, съобщи македонската телевизия 21./p>Сигналът за инцидента, информират от МВР, е подаден около 23 часа. и се случи на околовръстния път Радишани-Прищина-Мирковци.

Загуба на контрол

По предварителна информация 76-годишният Б. Б. от Косово, управлявайки товарен автомобил "МАН" с полуремарке, изгубил контрол над автомобила, пробил предпазната ограда и избягал в отсрещното платно. Затова се блъска директно в лек автомобил „БМВ” със скопска регистрация, управляван от 51-годишния Р.В. от Скопие.

Шофьорът на камиона е задържан и е в полицейското управление, а компетентните институции продължават разследването. От полицията съобщиха, че след пълно разследване на случая ще бъде внесена съответна наказателна жалба.

Четиримата загинали

Водачът на автомобила Р.В. загубил живота си на мястото на инцидента, както и 20-годишните пътници с инициали А.В. и П.М. от Скопие. Загинал е и още един човек, чиято самоличност все още не е потвърдена. С помощта на екип на Спешна медицинска помощ телата на загиналите са откарани, а по искане на прокуратурата телата са изпратени за аутопсия.ОЩЕ: Ще правя каквото си искам: Богаташко синче след като предизвика тежка катастрофа (ВИДЕО)