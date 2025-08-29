Частични избори за кмет ще се проведат през октомври в село Велковци

Частичен избор за кмет на кметство Велковци, община Брезник, област Перник, ще се проведе на 12 октомври. Президентът Румен Радев издаде указ за изборите, който е публикуван в "Държавен вестник". С решение от 20 август 2025 г. Общинска избирателна комисия - Брезник обяви за предсрочно прекратени пълномощията на досегашния кмет на Велковци Валентина Любенова, която подаде оставка по лични причини.

ОЩЕ: Частичният вот в София: Избирателната активност копае дъното

До избирането на нов кмет на населеното място длъжността ще изпълнява Петя Петрова. Тя бе назначена на поста от Общински съвет Брезник на извънредно заседание, провело се миналата сряда.

Кметът на село Велковци Валентина Любенова подаде заявление да бъде освободена от поста по лични причини. Общинската избирателна комисия в Брезник взе решение за прекратяване на правомощията ѝ, а по случая беше уведомена Централната избирателна комисия.