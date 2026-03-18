"Няма недостиг на желаещи да осиновят дете": Майка развенча митовете за осиновяването в България

В България няма недостиг на желаещи да осиновят, има недостиг на информация, има недотиг на капацитет от страна на социалните. Това каза в сутрешния блок на бТВ Събина Панайотова, майка на осиновено дете във връзка с митовете в страната ни, свързани с осиновяването. Според нея един такъв мит е как всички домове в България са пълни с бебета, които чакат да бъдат осиновени, което по думите й не е така.

Според нея също така тези, които оставят децата си, са жертва на системата, на системна бедност и им липсват всякакви възможности да излязат от тази ситуация.

Скъпо ли е осиновяването?

Тя отбеляза, че в България процесът по осиновяване е по-евтин в сравнение с този в чужбина. "Вписването в регистъра на чакащи по закон е 3 месеца. От там нататък колкто се чака за дете, зависи само и единствено от критериите на осиновителите, които са много често нереални спрямо децата, които чакат да бъдат осиновени", коментира Панайотова.

Държавата да се погрижи за грижещите се

Панайотова отбеляза, че в момента има обява за работа за старши експерт в социална институция с 620 евро заплата. "Ако държавата иска да се погрижи за децата, трябва да се погрижи и за хората, които се грижат за децата", смята майката.

Тя дори разказа как е била на среща в социална институция, където трудно са намерили здрав стол, за да седнат и да разговарят.