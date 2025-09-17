Дават на Брезник бутилирана питейна вода от държавния резерв

Войната в Украйна:

17 септември 2025, 15:05 часа 304 прочитания 0 коментара
Бутилирана питейна вода от държавния резерв отпускат на Брезник. Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Брезник за преодоляване на последиците от обявеното частично бедствено положение заради безводие.

Безвъзмездното предоставяне на питейната вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на учебните и социални заведения на територията на община Брезник за преодоляване на последиците от частичното бедствено положение, обявено със Заповед № ОМП-4/18.08.2025 г. на областния управител на област Перник и с удължен срок със Заповед № ОМП- 6/21.08.2025 г.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
