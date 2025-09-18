Децата ще подават сигнали за насилие в специално приложение

Децата ще могат да подават сигнали за свои връстници в риск или ако станат свидетели или жертва на насилие в специално приложение. Така всяко дете, което има у себе си мобилен телефон, ще може да съобщава при проблем или опит за насилие срещу него или негови връстници. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на събитие в рамките на кампанията "Бъди смел, бъди добър", която се провежда за втора поредна година от агенцията.

През 2024 година са постъпили 6640 сигнала за деца в риск в Държавната агенция за закрила на детето (ДАДЗ).

"Колко неща вече се случват и какво ли не виждаме всеки ден, за да разберем, че трябва да има нов и модерен начин, по който децата да могат да се свързват с Агенцията за закрила на детето. Така оттам вече ще преценяват какво и как може да се направи, как да се намеси, чрез кои органи, включително и чрез МВР, за да могат децата наистина да се чувстват закриляни и да знаят, че има към кого да се обърнат", каза Гуцанов.

Приложението е разработено от Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на електронното управление и се очаква то да бъде достъпно от октомври тази година. По този начин децата ще могат да подадат сигнал в случай на риск. Единствената информация, която се изисква, е телефонен номер, а ДАЗД ще работи по получените сигнали. При нужда ще бъдат сезирани и други отговорни институции - полиция, прокуратура или социалните служби.

"Това наистина помага на децата по един достъпен начин да бъдат включени в превенцията на агресията и да подават сигнали", каза Калоян Ганев, председател на Съвета на децата.

Като част от кампанията "Бъди смел, бъди добър" се предвиждат спортни мероприятия, конкурси за изкуство, осветяване на фасадите на знакови сгради по повод Световния ден на правата на децата.

Деца ще участват и в специален флашмоб с послание срещу насилието. Европейската шампионка по спортна гимнастика Валентина Георгиева също подкрепи инициативата.

"Нещата, които се правят от Агенцията са много важни. Опитваме се заедно да вземем мерки срещу насилието. Започнахме кампании срещу вейповете и дизайнерската дрога. От нас зависи да се справим с тези съвременни заплахи", отбеляза министър Гуцанов.

"Започнахме кампанията заради ежедневните публикации за насилие над деца. Чрез нас възрастните, държавните институции, медиите, неправителствените организации искаме да стигнем до децата чрез нови иновативни начини", заяви председателят на агенцията Теодора Иванова.