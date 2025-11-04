Може да спите, без да знаете: Ето как мозъкът си взема "тайна дрямка"

Всеки е усещал ефекта от безсънна нощ – замъглено съзнание, разсеяност и трудност да се съсредоточиш. Ново изследване на Масачузетския технологичен институт (MIT) обяснява какво реално се случва в мозъка в тези моменти. Учените установяват, че когато вниманието внезапно „изключи“, през мозъка преминава вълна от мозъчна течност, която обикновено се появява по време на сън, за да прочисти натрупаните отпадни вещества. Според авторите това е опит на организма да навакса пропуснатото възстановяване, но за сметка на вниманието и концентрацията.

„Когато човек не спи, тези вълни нахлуват дори в будно състояние. Те струват скъпо – в секундите, когато преминават, вниманието просто изчезва“, обясни проф. Лора Луис, водещ автор на проучването, публикувано в списание Nature Neuroscience.

По време на сън цереброспиналната течност циркулира ритмично и прочиства мозъка. При хората, лишени от сън, изследователите откриват, че този процес започва да се активира дори в будно състояние – като неуспешен опит на мозъка да си „вземе почивка“.

„Тъй като е изтощен, мозъкът се опитва да възстанови баланса, редувайки кратки моменти на фокус и съноподобно изключване“, посочи съавторът на изследването Зинун Ян.

Когато умът заспива, тялото го следва

Проучването показва, че заедно с тези кратки „засечки“ на вниманието се наблюдава и забавяне на дишането и пулса, както и свиване на зениците – признаци, че мозъкът и тялото реагират в синхрон.

„Това не е просто мозъчно явление, а включва целия организъм. Когато вниманието ви отпада, го усещате не само психически, но и физически“, подчерта Луис.

Изследователите смятат, че тези реакции се контролират от една и съща нервна система, която управлява както вниманието, така и основни функции като кръвообращението и движението на мозъчните течности, пише БГНЕС.