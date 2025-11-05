Теория: Путин иска да е на власт докато навърши 97, ще го наследи незаконният му син

Президентът Доналд Тръмп публично призна това, което мнозина отдавна подозират – че не може да се кандидатира за трети мандат. „Ако го прочетете, е съвсем ясно“, каза Тръмп пред журналисти на борда на Air Force One, докато пътуваше от Япония до Южна Корея. „Не ми е позволено да се кандидатирам. Много е лошо“, оплака се той. Коментарите на Тръмп, произнесени в сряда, следват дългогодишните спекулации за това дали бившият президент може да се задържи на власт след двумандатния лимит, залегнал в Конституцията. Сувенирни шапки с надпис „Тръмп 2028“ продължават да циркулират в Белия дом, а личности като Стивън Банян, бившият ръководител на кампанията на Тръмп през 2016 г., възобновиха дискусията за потенциален трети мандат.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, дългогодишен съюзник на Тръмп, също се изказа по темата, като ясно заяви, че всеки път към трети мандат е блокиран от закона. „Не виждам път за това“, каза той пред репортери в Капитолия на САЩ във вторник. Джонсън потвърди, че е обсъдил въпроса с Тръмп и вярва, че президентът напълно разбира законовите ограничения. „Той и аз говорихме за ограниченията на Конституцията“, каза той.

22-рата поправка, ратифицирана през 1951 г., забранява трети президентски мандат. Промяната на това би изисквала нова поправка – десетгодишен процес, изискващ одобрение от Конгреса и щатите. Джонсън обаче остана оптимистично настроен за бъдещето на Републиканската партия: „Но мога да ви кажа, че няма да сваляме крака си от педала на газта. Ще постигнем успехи за американския народ и ни предстои страхотен период – той ще има четири силни години“, каза той.

Самият Тръмп остана малко по-отворен за тази възможност. „Въз основа на това, което прочетох, предполагам, че нямам право да се кандидатирам“, каза той. „Така че ще видим какво ще се случи“, добави американският президент. Въпреки ограниченията, той похвали републиканците за следващите президентски избори, като посочи държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс като силни претенденти. „Бих искал да го направя“, призна той по време на пътуването си до Япония на борда на Air Force One.

В Русия Путин няма подобни проблеми

Междувременно, от другата страна на Атлантическия океан, Владимир Путин изглежда решен да пренапише изцяло правилата на властта. Според съобщенията, руският президент планира да остане на поста си до 97-годишна възраст – и евентуално да предаде ключовете на Кремъл на сина си Иван, който в момента е само на 10 години. Разкритието произлиза от личен разговор между Путин и китайския президент Си Дзинпин, в който двамата обсъждат дълголетието и възможността за достигане на 150-годишна възраст. Си отбелязва: „По-рано хората рядко са доживявали до 70 години, но в днешно време на 70 години си все още дете.“ Путин отговаря: „Човешки органи могат да бъдат трансплантирани непрекъснато. Колкото по-дълго живееш, толкова по-млад ставаш и дори можеш да постигнеш безсмъртие.“

Без тяхно знание, разговорът им бе подслушан, което предизвика безпокойство сред китайските власти, които се опитаха да скрият подробности от разговора. Разследващият журналист Иля Давлячин, в скорошен документален филм на Telegram, разглеждащ плановете на Путин за свой наследник, разкри, че непосредствената цел на руския лидер е да управлява до близо 100 години, докато подготвя Иван да поеме властта. „Знаем дори възрастта, до която Путин иска да доживее – 97 години“, каза той. „Това е 2050 година. Просто е – тогава най-големият му син Иван ще навърши 35 години, възрастта, на която човек може да бъде избран за президентския пост на Русия. Но има един проблем“, казва журналистът.

Кой може да наследи Путин?

Путин не признава публично, че има деца, нито пък признава връзката си с бившата гимнастичка Алина Кабаева, майката на Иван. Въпреки това, снимки на Иван се появиха онлайн в момент, когато обикновените руснаци официално не знаят за съществуването му.

Политическият анализатор и бивш писател на речи на Путин Абас Галямов предположи, че дъщерите на президента може да са по-вероятни наследници. „Може да е една от дъщерите на Путин... абсолютно“, каза той. 40-годишната Мария Воронцова е ендокринолог, занимаваща се с изследвания на дълголетието, докато 38-годишната Катерина Тихонова, бивша рокендрол танцьорка, сега ръководи Института за развитие „Инопрактика“, който ръководи руски проекти за намаляване на зависимостта от западните технологии, цитиран от таблоида DailyStar.

Галямов добави: „По някаква причина Путин им позволява, малко по малко, да започнат да участват в политиката. Те говориха два пъти на Икономическия форум в Санкт Петербург, въпреки че, разбира се, не бяха блестящи. Но по някаква причина той направи Катерина Тихонова съпредседател на комисията по заместване на вноса... Тя може да бъде повишена буквално за три месеца – официалното време на предизборната кампания е достатъчно. Не казвам, че това е готов сценарий. Всъщност той съдържа много, много недостатъци“, казва той.

Докато Тръмп е изправен пред конституционни ограничения и принудително напускане на Белия дом, дивите амбиции на Путин подчертават рязък контраст в глобалното лидерство. Докато американската демокрация забранява на лидерите си да се вкопчват във властта за неопределено време, Путин изглежда е решен да удължи царуването си с десетилетия – което повдига въпроси за наследяването, секретността и бъдещето на Кремъл.