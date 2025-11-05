Любопитно:

Две мегадербита и още няколко зрелища във вечер с 20 гола в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

05 ноември 2025, 00:11 часа 209 прочитания 0 коментара
Английският гранд Ливърпул победи испанския гранд Реал Мадрид с 1:0 като домакин в голямото дерби във вторник вечер в Шампионска лига. В другия мегасблъсък от вечерта Байерн Мюнхен надви европейския клубен шампион ПСЖ с 2:1 като гост. В общо 9 мача паднаха 20 гола, които дори са под стандартите за новия формат на турнира. Най-изразителни бяха победите на лондонските грандове Тотнъм и Арсенал, съответно с 4:0 и 3:0 над Копенхаген и Славия Прага.

Резултати в Шампионска лига

Стефан Йорданов
