Две мегадербита и още няколко зрелища във вечер с 20 гола в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

Английският гранд Ливърпул победи испанския гранд Реал Мадрид с 1:0 като домакин в голямото дерби във вторник вечер в Шампионска лига. В другия мегасблъсък от вечерта Байерн Мюнхен надви европейския клубен шампион ПСЖ с 2:1 като гост. В общо 9 мача паднаха 20 гола, които дори са под стандартите за новия формат на турнира. Най-изразителни бяха победите на лондонските грандове Тотнъм и Арсенал, съответно с 4:0 и 3:0 над Копенхаген и Славия Прага.

Резултати в Шампионска лига

Наполи 0:0 Айнтрахт

Славия Прага 0:3 Арсенал

Атлетико Мадрид 3:1 Роял Юнион СЖ

Бодьо/Глимт 0:1 Монако

Ливърпул 1:0 Реал Мадрид

Олимпиакос 1:1 ПСВ

ПСЖ 1:2 Байерн Мюнхен

Тотнъм 4:0 Копенхаген

Ювентус 1:1 Спортинг Лисабон