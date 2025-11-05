Две мегадербита и още няколко зрелища във вечер с 20 гола в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

Английският гранд Ливърпул победи испанския гранд Реал Мадрид с 1:0 като домакин в голямото дерби във вторник вечер в Шампионска лига. В другия мегасблъсък от вечерта Байерн Мюнхен надви европейския клубен шампион ПСЖ с 2:1 като гост. В общо 9 мача паднаха 20 гола, които дори са под стандартите за новия формат на турнира. Най-изразителни бяха победите на лондонските грандове Тотнъм и Арсенал, съответно с 4:0 и 3:0 над Копенхаген и Славия Прага.
Резултати в Шампионска лига
- Наполи 0:0 Айнтрахт
- Славия Прага 0:3 Арсенал
- Атлетико Мадрид 3:1 Роял Юнион СЖ
- Бодьо/Глимт 0:1 Монако
- Ливърпул 1:0 Реал Мадрид
- Олимпиакос 1:1 ПСВ
- ПСЖ 1:2 Байерн Мюнхен
- Тотнъм 4:0 Копенхаген
- Ювентус 1:1 Спортинг Лисабон
