За втора поредна нощ: Гори химическа фабрика в Башкирия (ВИДЕО)

05 ноември 2025, 00:32 часа
За втора поредна вечер гори химическата фабрика в Стерлитамак в Башкирия. Припомняме, че предишната нощ украински дронове отново удариха обекта, което също доведе до пожар.

Според руски данни, фабриката в Башкирия, Башкортостан, произвежда и авиационно гориво плюс синтетичен каучук. Местният кмет съобщи в Телеграм, че пречиствателната станция за водата, използвана в процеса на работа, е частично срутена при удара срещу вторник. "Днес е станала експлозия в пречиствателната станция за вода на АД СНХЗ. Заводът е частично срутен. Петима души са работили в предприятието. Според предварителните данни няма пострадали. Всички аварийни служби са на място. Причината за експлозията се разследва. Ще ви държа в течение, когато информацията стане налична", каза той.

