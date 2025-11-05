За втора поредна нощ: Гори химическа фабрика в Башкирия (ВИДЕО)

За втора поредна вечер гори химическата фабрика в Стерлитамак в Башкирия. Припомняме, че предишната нощ украински дронове отново удариха обекта, което също доведе до пожар.

Sterlitamak’s petrochemical plant is reportedly on fire again. Last night, Ukrainian drones attacked already attacked this plant, which also led to a fire at that time. pic.twitter.com/RuAbo4VpdD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2025

Според руски данни, фабриката в Башкирия, Башкортостан, произвежда и авиационно гориво плюс синтетичен каучук. Местният кмет съобщи в Телеграм, че пречиствателната станция за водата, използвана в процеса на работа, е частично срутена при удара срещу вторник. "Днес е станала експлозия в пречиствателната станция за вода на АД СНХЗ. Заводът е частично срутен. Петима души са работили в предприятието. Според предварителните данни няма пострадали. Всички аварийни служби са на място. Причината за експлозията се разследва. Ще ви държа в течение, когато информацията стане налична", каза той.

Още: Украйна показа най-новите си AI дронове - ловци на "Шахед", а ценен руски дрон е аут. Успешен саботаж на ГУР при яз. Каховка (ВИДЕО)