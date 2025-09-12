Войната в Украйна:

Ужасяващ разказ как педофили улавят децата в мрежите си

12 септември 2025, 09:09 часа 276 прочитания 0 коментара
Ужасяващ разказ как педофили улавят децата в мрежите си

"Той я е последвал. В началото и казал, че е на 13, после беше станал на 15, после беше на 18". 18-годишният обаче се оказва на 50. Само две години по-голям от бащата на момичето. Това е една история, разказана от майка дете, заблудено от педофил. Момичето е на 12 години, когато получило съобщение в TikTok. "Другото, което ме шокира, беше, че говори на религиозни теми. И то с часове. И се затваря в стаята сама. До такава степен я е манипулирал", споделя майката в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Експерт предупреждава: Една гола снимка на дете е достатъчна, за да може педофил да започне да го заплашва

Майката с ужас научава, че дъщеря й е разкрила на непознатия мъж къде живее, в кое училище ходи, програмата си за деня, как се прибира, от къде се прибира, че харесва танци, че остава да спи понякога при баба си.

„Той й е казвал, че ние искаме да отнемем нейното щастие, че ние не искаме да я направим щастлива. Че той е единственият, който може да я направи щастлива”, споделя още жената.

След намесата и на ГДБОП детето й разбира, че нейната онлайн връзка е с човек не на 18, а на 50. Сега той е арестуван и би трябвало да е част от чисто новия регистър на педофилите, който държавата въведе.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Задържаха сексуален насилник, в дома му е открито 12-годишно момче

Колко души са част от този регистър обаче не е ясно – няма нито една институция в страната, която да ни даде информация за броя на осъдените педофили. Каква работа върши този списък – също е под въпрос. И криминални психолози, и юристи задават този въпрос.

Притеснително е и че МВР няма данни колко души в България са ефективно осъдени за педофилия.

ОЩЕ: Разследват треньор по лека атлетика, поискал снимка по бельо от 11-годишно момиче

За да стане изобщо част от регистъра на педофилите, човек първо трябва да бъде осъден. А това у нас се оказва една от най-трудните задачи. В съда обикновено липсват конкретни доказателства, защото жертвите на педофилия не са записали случаите, нямат следи по тялото си, тъй като не са отишли веднага в районното управление.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
насилие над деца сексуално насилие педофил
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес