Ужасяващ разказ как педофили улавят децата в мрежите си

"Той я е последвал. В началото и казал, че е на 13, после беше станал на 15, после беше на 18". 18-годишният обаче се оказва на 50. Само две години по-голям от бащата на момичето. Това е една история, разказана от майка дете, заблудено от педофил. Момичето е на 12 години, когато получило съобщение в TikTok. "Другото, което ме шокира, беше, че говори на религиозни теми. И то с часове. И се затваря в стаята сама. До такава степен я е манипулирал", споделя майката в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Експерт предупреждава: Една гола снимка на дете е достатъчна, за да може педофил да започне да го заплашва

Майката с ужас научава, че дъщеря й е разкрила на непознатия мъж къде живее, в кое училище ходи, програмата си за деня, как се прибира, от къде се прибира, че харесва танци, че остава да спи понякога при баба си.

„Той й е казвал, че ние искаме да отнемем нейното щастие, че ние не искаме да я направим щастлива. Че той е единственият, който може да я направи щастлива”, споделя още жената.

След намесата и на ГДБОП детето й разбира, че нейната онлайн връзка е с човек не на 18, а на 50. Сега той е арестуван и би трябвало да е част от чисто новия регистър на педофилите, който държавата въведе.

ОЩЕ: Задържаха сексуален насилник, в дома му е открито 12-годишно момче

Колко души са част от този регистър обаче не е ясно – няма нито една институция в страната, която да ни даде информация за броя на осъдените педофили. Каква работа върши този списък – също е под въпрос. И криминални психолози, и юристи задават този въпрос.

Притеснително е и че МВР няма данни колко души в България са ефективно осъдени за педофилия.

ОЩЕ: Разследват треньор по лека атлетика, поискал снимка по бельо от 11-годишно момиче

За да стане изобщо част от регистъра на педофилите, човек първо трябва да бъде осъден. А това у нас се оказва една от най-трудните задачи. В съда обикновено липсват конкретни доказателства, защото жертвите на педофилия не са записали случаите, нямат следи по тялото си, тъй като не са отишли веднага в районното управление.