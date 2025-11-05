Товарен самолет се разби при излитане в САЩ (ВИДЕО)

Tоварен самолет на американската куриерска и логистична компания Ю Пи Ес (UPS) с трима души на борда се разби след излитане от международното летище в Луивил, щата Кентъки, предизвиквайки голям пожар, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) съобщи, че самолетът се е разбил около 17:15 ч. местно време във вторник (00:15 ч. днес българско време). Той е трябвало да лети за Хонолулу.

Полицията в американския щат Кентъки се отзова на сигнали за самолетна катастрофа в близо до международното летище в град Луивил. Има данни за ранени, съобщи полицейското управление в Луивил в публикация в социалните мрежи. На снимки в социалните мрежи се вижда голям стълб черен дим, издигащ се в небето.

🚨BREAKING: UPS cargo plane Flight 2976, a McDonnell Douglas MD-11, crashes shortly after takeoff from Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky. Engine fire visible on ascent leads to massive explosion near UPS Worldport facility. Aerial views show huge inferno… pic.twitter.com/gL7rKT9jED — J Stewart (@triffic_stuff_) November 4, 2025

Властите в града съобщиха за пожар и отломки и призоваха хората да не се доближават до мястото на инцидента. Полицията съобщи, че е била издадена заповед всички в радиус от 5 мили (8 километра) от летището да намерят подслон на безопасно място. По-късно службите за спешна помощ обявиха, че радиусът на заповедта е бил разширен и вече обхваща всички райони на север от летището до река Охайо, предаде БТА.

Кадри от мястото на инциденти, излъчени по телевизията, показаха голяма огнена следа и облак от дим, издигащ се от паркинг в близост до летището, докато пожарникарите се опитват да изгасят огъня.

Губернаторът на щата Кентъки Анди Бешиър заяви, че е запознат с информация по случая. "Аварийно-спасителните служби са на място и ще дадем повече информация, когато е налична", написа той в "Екс". "Молете се за пилотите, екипажа и всички засегнати. Скоро ще поделим повече", добави той.