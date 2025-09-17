"Има огромен интерес": Властта ще връща хиляди българи от чужбина със стимули като 400 лева за квартира

"Толкова пъти бе завъртяна мантрата за връщане на българи в чужбина, че никой не вярва на нея. Приехме решение на Министерски съвет, с което реално започваме такъв процес и особено към общностите ни да се върнат у нас. Програмата ще се казва "Избирам България" - с тази инициатива искаме да помогнем на проблемите с демографската криза у нас и икономиката и липсата на работна сила".

С тези думи социалният министър Борислав Гуцанов обяви началото на правителствената кампания за завръщане на сънародниците ни обратно в родината си, стана ясно на брифинг след края на заседанието на Министерски съвет в сряда. По думиге му Агенцията по заетостта ще започне още утре прием на заявления по електронен път за участие. Ще могат да се включват и да кандидатстват българи в чужбина поне 1 година в последните 18 месеца или завършили своето образование в чужбина в последната година и половина.

"Насочваме се към българските общности зад граница. Интересът е огромен от заявления и питания от хора още преди да сме започнали програмата. Средствата няма да се получават просто защото се връщат у нас - тези хора трябва да започнат работа, като общо 26 милиона лева е програмата", обясни още Гуцанов.

Снимка: БГНЕС

Стимулите

От думите му се разбра, че в програмата има заложени конкретни суми за икономически стимули за хората, които бъдат одобрени, като например:

Помощ за преместване на покъщнината - до 10 000 лева, но при условие, че човекът се е завърнал у нас, започнал е работа и поне 6 месеца работи;

Стимул за намиране на квартира - посочена бе сумата от 400 лева за наем в София;

Обучение по български език за чужденци в семейството;

Стимули за транспорт от и до работното място за 1 година;

6 месеца след завръщането всеки може да получава 30% от шест средни работни заплати на сектора, в който работи, а след 12 месеца - 50%.

"Идеята е хората да се върнат у нас, да дадат своя принос за икономиката на страната и едва след това да се дадат стимулите за пренос на покъщнината например", обясни още Гуцанов.