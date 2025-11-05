Директните самолети София - Чикаго: Старт през пролетта на 2026 г.

Директните полети между България и САЩ са все по-близо, съобщава консулът ни в Чикаго Станислав Станков, който проведе работна среща с Департамента по авиация на Чикаго, който управлява двете летища на града - "Chicago O'Hare International Airport" и "Chicago Midway International Airport".

По думите му откриването на директна въздушна линия София-Чикаго, която да се обслужва от българската авиокомпания "ГъливЕър" и да осъществява полети от столичното летище до "O’Hare International Airport".

"Генералното консулство на България в Чикаго продължава да оказва пълна институционална подкрепа на GullivAir, в тясна координация с Министерство на транспорта и съобщения и Министерски съвет на Република България. Целта е директната линия София–Чикаго да започне да функционира през април/май 2026 г. като пилотен проект с продължителност шест месеца, след което ще бъде извършен анализ на нейната ефективност и устойчивост", обяснява Станков.

По думитге му това ще бъде първият директен полет между България и САЩ от повече от 20 години - дългоочаквана въздушна връзка, която има особено значение за многобройната българска общност в Чикаго и САЩ. Тя ще съкрати времето за пътуване, ще улесни контактите с родината и ще засили чувството за принадлежност и близост между българите от двете страни на Атлантика, обяснява още той.

"Този полет ще има огромно значение за над 100 000 българи, живеещи в Средния Запад на САЩ; улесняване на бизнес, инвестиционните и туристическите връзки; развитие на академичния и културния обмен между България и САЩ. Благодаря на комисар Michael J. McMurray и на целия екип на Департамента по авиация към City of Chicago – Government за конструктивния диалог, професионализма и готовността за сътрудничество. Продължаваме неуморно работа по следващите стъпки за реализиране на този стратегически приоритет в българо-американските отношения", пише Светослав Стоянов.

