"Луфтханза" премахва редица полети в опит да намали разходите си

Германската авиокомпания "Луфтханза" премахва редица европейски и вътрешни полети от своето лятно разписание за 2026 г. в опит да намали разходите, съобщи превозвачът, цитиран от ДПА и БТА.

Според новото разписание, което ще влезе в сила от 29 март 2026 г., "Луфтханза" няма повече да изпълнява полети между Франкфурт на Майн и Тулуза във Франция, както и между Мюнхен и естонската столица Талин.

Полети между Мюнхен и Овиедо в Испания също са отменени.

Освен това компанията планира да предлага по-малко вътрешни полети до своите основни хъбове в Мюнхен и Франкфурт, като около 50 вътрешни връзки ще бъдат ограничени заради високи данъци и други такси.

"Луфтханза груп", включваща авиокомпаниите "Брасълс еърлайнс", Австрийските авиолинии и швейцарската "Суис" , ще предлага 14 000 седмични полета до 330 дестинации в около 100 държави през 2026 г.

