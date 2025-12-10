Движение в една лента в участък от АМ “Струма“

От 8:30 часа тази сутрин движението в участъка между 87-и и 88-и км на АМ “Струма“, в посока София, се осъществява в активната лента и с ограничение на скоростта до 90 километра в час.

Временната промяна е за гаранционен ремонт на тротоарни конзоли на мостово съоръжение на отсечката в област Благоевград. Ограничението е в сила до 17.00 часа на 11 декември, четвъртък.

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира водачите да карат внимателно, да спазват правилата за движение, ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

