Заради големия интерес към пакетите с евромонети: БНБ ще работи извънредно

Касите на Българската народна банка (БНБ) ще работят извънредно с клиенти на 13 и 20 декември (събота), съобщиха от централната банка. Причината е присъединяването на страната ни към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети. Работното време на касите на БНБ ще е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Касите в централната сграда на БНБ, на адрес пл. "Княз Александър I" № 1, ще продава единствено стартови комплекти с евромонети на физически лица. На касите в Касов център на БНБ, намиращ се на ул. "Михаил Тенев" № 10, освен продажба на стартови комплекти с евромонети, ще може да се разменят монети и банкноти в левове.

Припомняме, че стартовият пакет съдържа 42 монети от всички номинали - от 1 евроцент до 2 евро, и е на стойност 20 лв. Целта на предварителната продажба на набора от монети е гражданите да се запознаят с тях преди датата 1 януари 2026 г. След тази дата в продължение на 6 месеца банките и пощенските клонове ще обменят левове за новата валута по фиксирания курс 1.95583 лв. за едно евро без допълнителни такси.