Атанас Зафиров: Много е важно младите да заявят себе си във всички сфери на публичния живот

“Много е важно младите да заявят себе си във всички сфери на публичния живот, но само с диалог се намират работещи решения. В този смисъл исканията от протеста намериха своето отражение в актуализирания бюджет, който вчера приехме на заседание на Министерския съвет.” Това заяви по време на среща със студенти от Медицинския университет в Плевен вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и на коалиция "БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" Атанас Зафиров. Заедно с областния управител инж. Мартин Мачев и ректора на Медицинския университет проф. Добромир Димитров направиха първа копка за изграждането на нов Факултет по ветеринарна медицина в Плевен.

"Протестите са хубаво нещо, но само посредством диалог се намират работещи решения, решения, които удовлетворяват и двете страни”, каза Зафиров.

Той отбеляза, че средствата за образование остават в размер на 4,8% от БВП. Атанас Зафиров подчерта, че основен приоритет е повишаването доходите, особено на трудещите се хора.

"Не смятам, че е нормално да учиш пет години, след което стартовата заплата за какъвто и да е специалист да е равна на минималната", коментира Зафиров.

Вицепремиерът се срещна с бъдещите ветеринарни лекари от Медицинския университет в Плевен, с които обсъди възможностите за подкрепа на младите от страна на правителството и първите им впечатления от обучението им.