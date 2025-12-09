Най-важните новини за деня: 9 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 декември 2025 г.

С МНОГО ПОЗДРАВИ, НО БЕЗ ПЕЕВСКИ: МИТИНГИТЕ НА ДПС СРЕЩУ ОМРАЗАТА (ОБЗОР)

Митингите на "ДПС - Ново начало" под мотото "Не на омразата" започнаха около 18.00 ч. в десетки населени места, като завършиха преди 21.00 ч., но на тях не беше забелязан санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на партията Делян Пеевски. Гражданите, които бяха на тези протести, обаче получиха много поздрави от Пеевски. Специални имаше за "сърцето и душата на ДПС" Кърджали и Белица. Там протестите бяха двамата заместник-председатели на партията - в Кърджали - Ерол Мехмед, а в Белица - Радослав Ревански.

КМЕТЪТ НА БОТЕВГРАД ЗАБРАНИ КОНТРАПРОТЕСТА В ПОДКРЕПА НА ПЕЕВСКИ

Кметът на Ботевград Иван Гавалюгов издаде заповед за забрана на митинга, организиран от "ДПС - Ново начало", планиран за днес (9 декември) от 17:00 до 22:00 ч. в градския парк. Проявата бе разглеждана в публичното пространство като контрапротест в защита на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски и кабинета "Желязков", в който партията на Пеевски формално не участва.

МЮСЮЛМАНИ: МЮФТИЯТА СЕ ПРОДАДЕ НА ПЕЕВСКИ, СЪВЕТЪТ ДА СЕ ОПЪЛЧИ НА ДПС!

Неформален призив към Висшия мюсюлмански съвет се разпространява в социалните мрежи. В него мюсюлмани призовават официалните представители на вероизповеданието да вземат мерки срещу разделението, което всява ДПС "Ново начало" в смесените райони.

ГЮНЕР ТАХИР ДАДЕ ПРИМЕРИ: НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ДЕРИБЕИ СА ПРИ ПЕЕВСКИ

И 2013 година слоганът беше "Не на омразата" - тогава, когато Сергей Станишев и Лютви Местан се прегърнаха и си простиха, но не разбрах кой на кого какво прощава. Уникални сме – протестира се срещу властта, а в нейна защита излизат поддръжници на партия, която официално не е във властта. Това заяви Гюнер Тахир, председател на Националното движение за права и свободи. Той изрично подчерта, че е знаково как Кърджали е избрана от Делян Пеевски за "столица на толерантността".

ПЕЕВСКИ ИЗНУДВА БОРИСОВ? БОЕЦ ИЗВАДИ СТАРИ СКЕЛЕТИ ОТ ГАРДЕРОБА

Точно както обеща снощи, 8 декември, гражданското движение БОЕЦ публикува "документи", които според движението показвали с какво Делян Пеевски държи Бойко Борисов. Всъщност става въпрос за справка от 5 страници на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), поискана от Софийската градска прокуратура (СГП). И в справката, специално за Борисов, са посочени две писма, според които интересът да се инвестира в България много намалял и причината било управлението на ГЕРБ.

"ПЕРФЕКТНАТА БУРЯ" ЗА ВЛАСТТА И ЗАЩО БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ СА ТАКЪВ ДРАЗНИТЕЛ? ТЕОДОР СЛАВЕВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Политологът Теодор Славев анализира в Студио Actualno вече миналите и предстоящи протести срещу бюджета за догодина и цялата власт, като посочва, че демонстративното силово поведение на управляващите и липсата на диалог са изнесли политиката на площада. Според него огромният негативизъм, насочен към Бойко Борисов и Делян Пеевски, е заслужено и не заради личностите им, а заради това, което символизират. Според него поведението на управляващите и "подобна степен на арогантност" са довели до гражданската реакция, а "ДПС-Ново начало" и санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Пеевски действат в пълен разрез с това, което говорят.

ДЕН ПРЕДИ ПРОТЕСТИТЕ: БЮДЖЕТЪТ МИНА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ПРЕЗ КОМИСИЯ

Комисията по бюджет и финанси в 51-ото Народно събрание одобри на първо четене проектобюджета на България за 2026 г. – първия, изготвен изцяло в евро след планираното въвеждане на единната валута от 1 януари 2026 г. Документът, представен от финансовия министър Теменужка Петкова, предвижда бюджетно салдо в рамките на дефицит от 3% от БВП през 2026 г., 2,8% през 2027 г. и 2,4% през 2028 г. Параметрите включват приходи в размер на 50,402 млрд. евро и общи разходи от 54,051 млрд. евро за 2026 г., както и държавен дълг, достигащ 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП).

И БЮДЖЕТ 2026 VOL.2 Е ЗА КОФАТА: ВЕНКО САБРУТЕВ КАЗА ЩЕ УПРАВЛЯВА ЛИ ПП-ДБ С ГЕРБ

Новият Бюджет 2026 е като стария бюджет. Къде са парите за заплатите на младите лекари. Ако утре се разболеем на кого да се обадим? Да се обадим на Висшия съдебен съвет или на Антикорупционната комисия? С много голяма доза критики и въпроси народният представител от ПП-ДБ Венко Сабрутев пред БНТ. Още: "Не е време да напускаме кораба": Желязков изобщо не мисли за оставка

"ЩЕ ГО НАПРАВЯ, КОГАТО НАЙ-МАЛКО ОЧАКВАТЕ": РАДЕВ ЗА СВОЯ ПАРТИЯ, НО ВЕЧЕ НЕ ДАЛИ, А КОГА (ВИДЕО)

"Ще го направя, когато най-малко го очаквате". Така президентът Румен Радев отговори на въпрос дали готов да излезе със свой политически проект от президентската институция, тъй като вече темата е не дали, а кога. Това е първият категоричен отговор на президента Румен Радев на фона на всички подозрения и съмнения, които от години циркулират в публичното пространство. Държавният глава приближава края на своя втори мандат, а по Конституция той няма право на трети.

"ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" ЩЕ НИ ПАЗИ С ТАБЛЕТИ ЗА НАД 7 000 ЛВ.

МВР обяви обществена поръчка за 70 таблета за нуждите на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП). Прогнозната стойност е 480 998 лв. без ДДС (245 930,37 евро). Това означава, че за хората, които пазят нашата граница, са необходими таблети на стойност от около 7 000 лева за брой.

ДЕНЯТ "Х": КАКВО ЩЕ ПРИЕМЕ УКРАЙНА, ЗА ДА ИМА МИР? (ОБЗОР - ВИДЕО)

До края на деня, 9 декември, Украйна ще върне на САЩ своя план за мир. Това стана ясно от думите на украинския президент Володимир Зеленски от късно снощи. За разлика от друг път, той не направи видеообръщение, но отговаряше на въпроси на журналисти през чат приложение – Още: Зеленски: Китай може да окаже влияние върху Путин да спре войната, но няма интерес от това

BLOOMBERG: ЕВРОПА ВСЕ ПО-ТРУДНО ЩЕ ИЗБЕГНЕ РАЗРИВ СЪС САЩ НА ТРЪМП

Посланието не можеше да бъде по-ясно. В Стратегия за национална сигурност на САЩ, подписана от президента Доналд Тръмп, Белият дом заяви, че Европа рискува да бъде заличена, ако не промени своята култура и политика, пише Bloomberg.

КОНГРЕСЪТ ГОТВИ УДАР ПО ТРЪМП - ОГРАНИЧАВА ИЗТЕГЛЯНЕТО НА АМЕРИКАНСКИ ВОЕННИ ОТ ЕВРОПА, А САЩ ОСТАВАТ ЛИДЕР В НАТО

Законодателството в областта на отбраната на САЩ за 2026 г., което ще бъде гласувано още тази седмица, ще наложи нови ограничения върху намаляването на броя на американските войски в Европа. Темата е гореща за Стария континент, защото в медиите се появи информация, че Щатите планират да намалят военните си контингенти в няколко източноевропейски страни, включително България, Румъния, Унгария и Словакия.

ВМЕСТО ЛИДЕР В ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ, КАКТО ИСКАШЕ ПУТИН, РУСИЯ Е КУЦ КОН В НАДПРЕВАРАТА

Владимир Путин многократно е заявявал, че Русия трябва да се превърне в световен лидер в областта на изкуствения интелект. В действителност страната изостава сериозно. Докато САЩ и Китай се конкурират за доминация в моделите и приложенията на изкуствения интелект, а страните в Европа и Близкия изток инвестират ресурси в изграждането на компютърна инфраструктура, Русия е на опашката.

КУБРАТ ПУЛЕВ ИМА ИДЕАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ПЕНСИОНИРА СЕГА - И НЕ ТРЯБВА ДА Я ИЗПУСКА

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.