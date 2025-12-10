Любопитно:

10 декември 2025, 10:47 часа 608 прочитания 0 коментара
След прасето, и диван: Отправете послание към Слави, от него зависи

Подготовката за мащабния протест срещу властта в цялата страна тече с пълна сила. Демонстрацята в София дава заявка да се отличи с оригинални активности и пърформанси.

След съобщението за подготвяната специална хореография на митинга, в която хиляди хора едновременно да вдигнат червен картон на правителството, от "Продължаваме промяната" излязоха с нова идея.

Те са поставили жълт диван пред голямата фигура на прасе в центъра на София, които ще очакват демонстрантите довечера.

"Кажете на дивана какво мислите за Слави"

"Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителството", пишат от опозиционната партия.

Те призовават хората да изразят искреното си мнение за властта и политиката на правителството в специално послание към лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов.

ИТН е коалиционен партньор на ГЕРБ и БСП в правителството и от "Продължаваме промяната" се надяват, че "народната любов" ще накара хората на Трифонов да подкрепят в зала готвения вот на недоверие.

"Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави - човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада", смятат от ПП.

