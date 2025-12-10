Любопитно:

10 декември 2025, 08:56 часа 443 прочитания 0 коментара
Няма власт, която да издържи на тези протести: Мнение на журналисти

Съмнявам, че има управляваща сила, където и да е, която да издържи на такива протести. Ако днешният протест не бутне правителството и парламентът не бъде разпуснат, ще последват и други протести. Ще има вълна от протести. Това мнение изрази журналистът Еди Папазян в ефира на Нова телевизия.

Неговият колега Петьо Цеков пък смята, че ще е добре, ако управляващите подготвят план за изход - чрез оставка или опит да се да се сглоби нещо друго, което би ли могло да изглежда по-различно. „Точката на кипене може да не е достигната, и управляващите трябва да помислят дали да слеят следващи избори в две в едно с президентските“, смята той.

По думите му протестът не е строго партиен. „Той е разнороден, но посоката е една - срещу правителството. Най-вероятно е този процес да продължи“, коментира журналистът.

Днес ПП-ДБ свиква протест под наслов "Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта". Преди това пък в Народното събрание ще се дебатира шестия вот на недоверие към правителството заради икономическата му политика. Той е внесен от същата политическа сила.

Виолета Иванова
