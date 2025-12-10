В цяла България тази вечер се организират демонстрации срещу властта. След първоначалното недоволство срещу Бюджет 2026, мотивацията на протеста прерасна в искане на оставка на правителството.

Този път обаче се очаква нещо интирисно - от "Активни политики" организират специална хореография за протеста. Тя ще може да бъде реализирана едновременно навсякъде, където демонстрантите са се събрали и подготвили.

Червен картон за властта

Още: "Ние сме против корупцията" и "Не ни харесва правителството": Митингите в подкрепа на Пеевски не протекоха по план (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Миналата седмица над 150 000 граждани в България и по света скандираха за оставка и за край на този модел на управление. Това обаче явно не беше разбрано или не беше чуто. Затова този път ще бъдем още повече. Този път няма само да го извикаме. Този път ще го покажем - ясно и категорично", призовават от платформата.

За целта е нужно всеки да вземе един червен картон, папка, флаер или предмет в квадратна форма в червен цвят, за да може да го вдигне високо в точния момент. Хореографията ще се случи точно в 20:09 ч.

"Червеният картон е за модела на корупция, празни обещания и лицемерие, които разделиха обществото", твърдят инициаторите на хореографията.

Охраната на протеста

Още: "Вреше и кипеше в Ботевград": Кметът обясни защо забрани митинга на ДПС-Ново начало

Полицията е в готовност със засилени мерки за тазвечершния протест.

Вече са проведени две срещи с организаторите на протеста в района на Триъгълника на властта в столицата. По време на разговорите те са проявили готовност за съдействие при отстраняване на провокатори. По препоръка на полицията организаторите са отменили планираното шествие към "Орлов мост" и официално са уведомили за това Столичната община.

СДВР планира 19 контролно-пропускателни пункта за митинга в София, част от които ще бъдат динамични. Полиция ще има и по улиците около бул. "Дондуков", включително в района на централата на "ДПС – Ново начало".

Протестът на ДПС в Кюстендил взриви мрежата: Не на еврото!