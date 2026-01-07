Войната в Украйна:

Дъжд, мокър сняг и силен вятър в планините

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Вали дъжд, на по-високите места - мокър сняг, има облачност и мъгла, както и силен вятър. Прогнозите са лошото време да се задържи и през утрешния ден.

От ПСС препоръчват туристите да проверяват кои от съоръженията по курортите работят, тъй като заради по-топлото време снежната покривка по пистите намалява.

Над планините ще бъде предимно облачно и ветровито, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще има валежи от дъжд, значителни в южните райони на Рило-Родопската област, Беласица и Огражден. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен до бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.

