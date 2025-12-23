Лайфстайл:

Поледици в планините, опасно за туризъм

23 декември 2025, 10:08 часа 289 прочитания 0 коментара
Хората трябва да са изключително внимателни в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Навсякъде, където има снежна покривка, е заледено, предупреждават спасителите. Времето е ясно във високите части на планините, но се очаква разваляне в по-късните часове.

Температурите са между -7 и -2 градуса. Времето е зимно, допълват още от ПСС.

Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще преобладава облачно време, но по върховете и над масивите от Югозападна България ще е предимно слънчево.

Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра – около минус 2°.

Спасиана Кирилова
