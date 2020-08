Емблематичен филм за протестите в Украйна ще гледат протестиращите на Орлов мост

Документалният филм Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom разкрива моменти от протестите през 2013 и 2014г., когато недоволството на студентите и младите в Украйна прерастна в най-мащабните до момента демонстрации на Майдана и доведе до сблъсъци с полицията, граничещи до гражданска война. Имаше и жертви, а световни организации предупреждаваха за хуманитарната криза в страната."Заедно ще изгледаме уникалния филм Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom - номиниран за Оскар и още 6 награди за документално кино. Истинските кадри разказват историята на революцията на украинския народ срещу диктатурата на Виктор Янукович през зимата на 2013 срещу 2014 г. по изключително въздействащ начин, който ще ви вдъхнови и накара да се замислите", пише Пашев. Прожекцията ще бъде безплатна, с осигурени ограничен брой седящи места от 21:30 до 23:30 часа. Трейлър на филма можете да видите в следващото видео: