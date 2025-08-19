Най-важните новини за деня, 19 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 19 август.

ОТ МАГАЗИН В СОФИЯ И РЕТРО "ВОЛГА" ДО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ В БАНКИ: ИМУЩЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ КМЕТОВЕ

Сравнението между декларациите за имущество и интереси на кметовете на София, Варна, Бургас и Велико Търново показва отчетливи разлики – от милионни банкови наличности, които драстично намаляват за година, до ръст на доходите и нови задължения. Докато в София кметът инвестира в магазин за 143 хил. лв. и ползва активни кредитни инструменти, в Пловдив автопаркът се ограничава до "Волга" за 500 лв. Кметът на Варна залага на корпоративни безлихвени заеми за близо 300 хил. лв., а бургаския му колега пази почти 370 хил. лв. в банки без да декларира имоти.

СДЕЛКАТА ЗА УКРАЙНА - КАКВО СПЕЧЕЛИХА ТРЪМП И ПУТИН? ТЕОДОР ДИМОКЕНЧЕВ С ОТГОВОРИТЕ (ВИДЕО)

Срещата в Аляска беше проточил се опит на Тръмп да тушира напрежението с Русия. Тръмп твърди, че Китай е проблемът за Америка. Факт е, че вече Америка не може да огрее като глобален полицаи и трудно би се справила с конфликти с Русия и Китай. Това заяви в предаването "Студио Actualno" международният анализатор и експерт Теодор Димокенчев, коментирайки дипломатическите совалки от последните дни във връзка с прекратяването на войната в Украйна.

ЧУЖДО БМВ И 300 000 ЛВ. ВЗЕМАНИЯ ДЕКЛАРИРАТ "ДВАМАТА ГОЛЕМИ" БЕЗ МАНДАТ САРАФОВ И ЧОЛАКОВ

Изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, който беше оставен на поста от Висшия съдебен съвет за неопределено време въпреки законовите поправки, не е декларирал недвижимо имущество, нито прехвърляне на имоти през 2024 година. Той живее с Борислава Сарафова в апартамент в София с площ 159 квадратни метра, предоставен им безвъзмездно, става ясно от годишната му имуществена декларация, подадена пред Инспектората на ВСС.

ЗАЩО НЕ Е ПОВИКАНА ВЪЗДУШНА ЛИНЕЙКА: 112 НЕ Е ПОЛУЧАВАЛА ПОДОБНО ИСКАНЕ ЗА ИНЦИДЕНТА С ПАРАШУТ

Искане за въздушна линейка в "Националната система 112" не е постъпвало по повод инцидента с парашут в Несебър, стана ясно от думите на говорителя на системата Дани Недялкова пред Actualno.com. Този въпрос възникна след като се появиха информации в публичното пространство, че не е подаден сигнал към централата на HEMS за инцидента с парашут в Несебър, за да излети хeликоптера от базата в Сливен.

"ВСЯКА ЛИНЕЙКА ИМА РЕАНИМАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ": КАКВО СЕ Е ОБЪРКАЛО ПРИ ИНЦИДЕНТА В НЕСЕБЪР? МЗ ОТГОВАРЯ

"Всички линейки на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) са оборудвани с необходимата апаратура, медицински консумативи и медикаменти за оказване на спешни реанимационни мероприятия. Отговорност на директора на ЦСМП е да поддържа в изправност медицинската апаратура и да следи за наличността и годността на медикаментите и медицинските изделия". Така от Министерството на здравеопазването отговориха на въпроси на Actualno.com във връзка с трагичната смърт на 8-годишно момче в Несебър.

КОЗОВЕТЕ, КОИТО ПОЛУЧИ УКРАЙНА ОТ ДВЕТЕ СРЕЩИ В САЩ: ГОВОРИ ЧАВДАР СТЕФАНОВ (ВИДЕО)

На двете срещи в САЩ (тази в Аляска между президентите Тръмп и Путин и тази във Вашингтон на Тръмп и Зеленски и на европейските лидери с Тръмп и Зеленски, бел. ред.), освен подкрепа, Украйна получи и други козове. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Чавдар Стефанов, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Москва: “Главното е, че освен подкрепата, която получи, украинската страна има този път и свои козове, да го наречем така. Като първият е подкрепата от Европа, която получи, това единодушие, което видя президентът Тръмп пред себе си. Включително и това, че се провали руското настъпление край Покровск в опит да го завладеят.

"ТУК СМЕ КАТО СЪЮЗНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ": КРАЙ НА ДВУЧАСОВАТА СРЕЩА НА ТРЪМП И ЕВРОЛИДЕРИТЕ - КАКВО СЛЕДВА?

Малко след полунощ на 19 август приключи срещата между американския президент Доналд Тръмп и водещите европейски лидери в Белия дом и техните екипи, предават световните агенции. По данни на BBC срещите продължават в Овалния кабинет във Вашингтон само в лидерски формат. Говорител на украинския президент Володимир Зеленски потвърди пред NBC, че той остава в американската столица за по-нататъшни разговори. Междувременно бе съобщено, че интервюто му за Fox News, което е било фиксирано по-рано, се отменя.

ТРЪМП СЛЕД ПРЕГОВОРИТЕ: ЩЕ ИМА СРЕЩА ПУТИН - ЗЕЛЕНСКИ. ГАРАНЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТ ЩЕ СА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е в процес организирането на среща между руския лидер Владимир Путин и президента на Украйна Володимир Зеленски. Тръмп написа в социалната си мрежа след края на официалните разговори с евролидерите в Белия дом, че е обсъдил въпроса с Путин по време на телефонен разговор, с който прекъсна срещата си с лидерите в ЕС. По данни на Кремъл двамата са говорили близо 40 минути.

ГАРАНЦИИ ЗА СИГУРНОСТ И СРЕЩА С ПУТИН: ПОСЛАНИЯТА НА ЗЕЛЕНСКИ СЛЕД РАЗГОВОРИТЕ С ТРЪМП (ВИДЕО)

"Обсъдихме гаранциите за сигурност. Това е ключов въпрос, отправна точка за прекратяване на войната. Оценяваме важния сигнал от Съединените щати относно готовността им да подкрепят и да бъдат част от тези гаранции. Днес много внимание беше отделено на връщането на нашите деца, на освобождаването на военнопленници и цивилни, държани от Русия. Съгласихме се да работим по това. Президентът на САЩ също подкрепи среща на ниво лидери. Такава среща е необходима за разрешаване на чувствителни въпроси". Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в своите профили в социалните мрежи.

КОВАЧКИ ИЗГЛЕЖДА ПОНЕСЕ ФИНАНСОВ УДАР ОТ СЪДА ЗАРАДИ ТЕЦ "МАРИЦА ИЗТОК 2"

Застраховката срещу пожар и други бедствия, която сключва ТЕЦ "Марица изток 2", вече няма да се прави от "ОЗК Застраховане". Акционерното дружество е свързвано от години с бизнесмена Христо Ковачки. Компанията обжалва решението на КЗК, но загуби и делото и пред Върховния администативен съд (ВАС).

НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД, КОЙТО ПУТИН ИСКА ДА ИЗГРАДИ

"Тръмп полага, според мен, доста енергични и искрени усилия за спиране на бойните действия, прекратяване на кризата и постигане на споразумения, които са от интерес за всички страни, участващи в този конфликт. За да се създадат дългосрочни условия за мир между нашите страни, и в Европа, и в света като цяло". Това заяви руският диктатор Владимир Путин в Москва преди срещата си с Доналд Тръмп.

"ПУТИН ИСКА ДА СКЛЮЧИ СДЕЛКА ЗАРАДИ МЕН": ДАННИ, ЧЕ РУСИЯ ВЕЧЕ СТРАДА С НОВИТЕ ВОЙНИЦИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Мисля, че (Путин) иска да сключи сделка заради мен. Разбираш ли? Колкото и безумно да звучи". Думите са не на кого да е, а на американския президент Доналд Тръмп. Те бяха прошепнати на френския президент Еманюел Макрон по време на снощната серия от срещи в Белия дом, но бяха уловени от телевизионни микрофони – Още: Гаранции за сигурност и среща с Путин: Посланията на Зеленски след разговорите с Тръмп (ВИДЕО)

НСИ НЕ РАЗРЕШАВА: КЗП ОБЯСНИ ЗАЩО НЕ ПУБЛИКУВА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ

Комисията за защита на потребителите (КЗП) чака одобрението на Националния статистически институт (НСИ), за да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени на стоки от голямата потребителска кошница, съобщиха от КЗП. Промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България задължават КЗП да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал, на който да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени на стоки от голямата потребителска кошница, определени от Комисията.

БОЛНИЧНИ ШЕФОВЕ - МИЛИОНЕРИ: ВЕЧЕ ИМА ЗАПЛАТА ОТ 100 ХИЛ. ЛВ. НА МЕСЕЦ, ДИРЕКТОР ПРИБИРА 740 000 ЛВ. ДИВИДЕНТИ

Изпълнителният директор на разтърсваната от скандали най-голяма акушеро-гинекологична болница у нас "Майчин дом" проф. Иван Костов не отстъпва позиции от класацията на "директорите милионери" на лечебни заведения. Това става ясно от подадената от него имуществена декларация за 2024 г., публикувана от Комисията за противодействие на корупцията (КПК). По традиция, тя показва декларациите на лицата, заемащи публични длъжности, през август всяка година, като те трябва да декларират имуществото и доходите си до май месец на същата година (данните са изцяло за предишната година).

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 20 АВГУСТ 2025 Г. (СРЯДА)

През нощта валежите в цялата страна ще спрат. Облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът в повечето места ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините и поречията видимостта ще бъде намалена. В сряда ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Само на отделни места в планинските и източните райони ще превали слаб дъжд. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София – около 29 градуса.

ПЛАН С 4 ТОЧКИ: КАК САЩ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ГАРАНЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА УКРАЙНА

На срещата между Доналд Тръмп, евролидерите и украинския президент Володимир Зеленски САЩ дадоха сигнал, че са готови да участват в предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна при евентуално мирно споразумение с Русия. Великобритания и Франция заявиха, че могат да разположат войски като част от "сили за подсигуряване" в западната част на страната - т.е. далеч от фронта, ако бъде постигната сделка. Само че те отдавна търсят участието на Щатите, които да защитят европейските и украинските сили, ако те се окажат в опасност.