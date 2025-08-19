Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

19 август 2025, 14:31 часа
Трагичната смърт на 8-годишното дете: Министерството на туризма с официална позиция

Министерството на туризма излезе с официална позиция по повод трагичната смърт на 8-годишното момче, което на 18 август по време на парасейлинг (полет с парашут, закачен за моторна лодка) падна от 40 м височина в морето и по-късно издъхна. "Министерството на туризма подчертава, че трагичният случай в Несебър поставя въпроси, които надхвърлят неговите правомощия. Министерството изразява готовност да участва активно в този разговор и да подкрепи решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол.", се казва в официалната позиция на ведомството.

"Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога. По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта. Разговорът по тази тема предстои.", заяви министърът на туризма Мирослав Боршош.

Неясноти след инцидента

В последните часове излизат подробности около трагичния инцидент. Свидетели разказаха пред NOVA, че веднага е бил подаден сигнал на 112, но първата линейка, която идва след 20 минути, е практически безполезна, тъй като няма реанимационна техника. Тогава се вика втора линейка, която тръгва от Бургас и идва на мястото след повече от един час. Тя също се оказва безполезна, тъй като детето е починало.

Все още не е ясна точната причина за падането на момчето, но се коментира, че може би става дума за скъсване на обезопасително въже. Трима души бяха задържани за 24 часа по случая, а тепърва предстои разследване.

Яна Баярова
