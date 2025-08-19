Режим на водата от утре в две села в Ловешко

В селата Прелом и Соколово се въвежда режим на водата от утре (20 август) поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците, съобщиха от ВиК – Ловеч.

Водоподаване в село Прелом ще бъде осигурено от 8:00 ч. до 19:00 ч., а в село Соколово - от 6:00 ч. до 18:00 ч. за висока зона и от 18:00 ч. до 22:00 ч. за ниска зона.

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

БТА припомня, че от днес на режим е и село Лисец.