Режим на водата от утре в две села в Ловешко

19 август 2025, 15:59 часа 361 прочитания 0 коментара
В селата Прелом и Соколово се въвежда режим на водата от утре (20 август) поради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците, съобщиха от ВиК – Ловеч.

Водоподаване в село Прелом ще бъде осигурено от 8:00 ч. до 19:00 ч., а в село Соколово - от 6:00 ч. до 18:00 ч. за висока зона и от 18:00 ч. до 22:00 ч. за ниска зона.

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

БТА припомня, че от днес на режим е и село Лисец.

Спасиана Кирилова
