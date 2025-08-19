Въздухът е чист след пожара на сметището край Шишманци

Няма отклонения в качеството на въздуха след пожара в депото за отпадъци край Шишманци, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив). След анализ на резултатите от извършения мониторинг на качеството на атмосферния въздух след пожара, възникнал на 18 август в Депото за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по открит способ в с. Шишманци, община Раковски, с оператор община Пловдив. Мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда беше разположена в центъра на село Болярино, пред Народно читалище „Христо Ботев“.

Местоположението беше определено съобразно преноса на въздушни маси и посоката на вятъра, както и поради постъпили сигнали от граждани за усещане на дим и миризма на изгоряло.

Станцията извършваше непрекъснати измервания на основните атмосферни замърсители – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, озон, фини прахови частици, както и стандартен набор от метеорологични показатели.

Измерванията приключиха в 13:00 ч. на 19 август. Резултатите от анализа показват, че всички следени показатели са в рамките на установените норми за качество на атмосферния въздух и не са отчетени превишения.

През вчерашния ден екип на РИОСВ – Пловдив извърши две проверки на място. Сутринта, при първата проверка, пожарът беше локализиран, но все още тлеещ, докато следобедната инспекция установи, че огънят е напълно овладян и не се наблюдава дим или горящи отпадъци. На терен са продължили действията по запръстяване и уплътняване на засегнатия участък.