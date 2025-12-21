АПИ смед твърденията на Демерджиев: Политическите амбиции не бива да са основание за разпространение на фалшиви новини

От Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) излязоха с позиция след интервюто на бившия служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи а Иван Демерджиев в Нова телевизия поради това, че той призова да се провери дали агенцията е купила 50-метрова яхта, която се ползва в Дубай.

От пътната агенция се свързаха с Нова телевизия и отрекоха твърденията за покупка на яхта от държавната институция.

Те заявяват още, че политическите амбиции не бива да са основание за разпространение на фалшиви новини.

“В изнесената от Иван Демерджиев информация в ефира на Нова телевизия за закупена яхта от страна на АПИ няма нищо вярно. Елементарна проверка би доказала абсурдността на тази информация. В тази връзка политическите амбиции не бива да са основание за разпространение на фалшиви новини, а позицията на бивш служебен вицепремиер, вътрешен министър, правосъден министър, юрист и адвокат, изисква допълнителна отговорност при съобщаването на непроверена информация”, пише в позицията.

