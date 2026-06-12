Прогноза за времето - 13 юни 2026 г. (събота)

През нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна. В Източна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и ще е до умерен от запад-северозапад, в източните райони – умерен и временно силен от север-северозапад. Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в планинските райони. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, за София - около 22°.

Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна, ще се повишава, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд на места в планините

Над планините ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове, когато на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.

Облачно и дъждовно по морето

Над Черноморието през по-голямата част на деня ще има значителна облачност, а в сутрешните часове на много места – валежи от дъжд. След обяд облачността ще се разкъсва и намалява и в края на деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа по-често умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 21°-22°, в района на Шабла 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване.

Източник: НИМХ