Ограничават движението при ключов възел на АМ “Хемус“

От 15 юни (понеделник) до 18 юни (четвъртък), от 8 ч. до 20 ч., за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел “Ябланица“ (при 74-и км) на АМ “Хемус“ в посока София, в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава по обходен маршрут по първокласния път I-3 Бяла - Ботевград до с. Джурово, а оттам автомобилният поток ще се насочва към пътен възел “Джурово“ (при 68-и км), където ще се включва на магистралата.

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Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

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