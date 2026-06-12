Най-важните новини за деня: 12 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 12 юни 2026 г.

ПЪРВИТЕ СЕДМИЦИ НА РАДЕВ КАТО ПРЕМИЕР: КАКВО СВЪРШИ ВЛАСТТА? (ВИДЕО)

Какво свърши правителството на Румен Радев за малко повече от месец? Actualno.com прави обзор на първите седмици на новата власт.

ЦЯЛА СТРУКТУРА НА ДПС НАПУСНА ПЕЕВСКИ: НОВИ ИСКРИ ЗАРАДИ НЕСЪГЛАСИЕ С РЪКОВОДСТВОТО

Цялата структура на ДПС в Нови пазар, област Шумен, напуска партията на санкционирания за корупция по закона "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Всички 26 членове са обявили напускането си, съобщи "Шумен онлайн". Общинският лидер Талиб Исмаил потвърди пред "Клуб Z", че информацията е вярна, но отрече те да се присъединят в бъдеще към "Прогресивна България" или друга формация. Досегашните 7 съветници от ДПС в Нови пазар ще се обявят за независими на следващата сесия на местния парламент. Същото се очаква да направят и селските кметове от общината - общо шестима.

ЗАПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИ НА БОЛНИЦИ: С МНОГО НУЛИ ОТЗАД И В ПЪТИ НАД СРЕДНАТА В БЪЛГАРИЯ

Финансовото състояние на държавните болници е критично, а паралелът между натрупаните задължения и възнагражденията на ръководствата разкрива стряскащи диспропорции. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разкри данни, които показват, че членовете на съветите на директорите получават месечни възнаграждения, които значително надхвърлят тези на висшите държавни ръководители, въпреки че болниците, които управляват, отчитат тежки финансови загуби.

СИГНАЛИ ЗА ТОРМОЗ СРЕЩУ СТУДЕНТКИ В МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ: В ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРИ

Непрофесионални, лични и преднамерени прояви, заради които бяха сериозно накърнени личното ми достойнство, неприкосновеността и чувството ми за сигурност, като преживяното предизвика у мен силен психически дискомфорт, страх и напрежение. Действия на сексуално посегателство, които породиха у мен основателен страх, психически стрес и чувство на застрашеност. Това са част от използвани думи в общо 4 сигнала, изпратени до Софийска районна прокуратура, както и до ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" доц. д-р Първан Първанов и декана на Медицинския факултет при СУ "Св. Климент Охридски" доц. д-р Дорина Михова.

"НЕ МОЖЕ КАНДИДАТ ЗА ЕС ДА ВОДИ ПОЛИТИКА СРЕЩУ ЕС": ЛЮБЧО НЕШКОВ С ОСТРИ ДУМИ КЪМ СКОПИЕ И БЕЛГРАД

"Сега е английският, преди беше знамето, преди това джапанките. Това не е дневният ред на Европейския съюз, не е дневният ред на Северна Македония. Те дори не се държат като македонци. Нали за тях основния въпрос е националността и езика? Не е ли София най-доброто място да говориш на македонски?" Това мнение изрази журналистът и собственик на агенция БГНЕС Любчо Нешков в ефира на bTV относно искането на президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова към българските журналисти да й задават въпроси на английски.

БОЛЕН ОТ РАК И С ПРИСЪДА: 72-ГОДИШНИЯТ МАКЕДОНСКИ БЪЛГАРИН ДРАГИ КАРОВ НЕ СЕ СТРАХУВА, ЗАЩОТО Е ТОРМОЗЕН ЦЯЛ ЖИВОТ

72-годишният македонски българин Драги Каров е осъден на последна инстанция в Република Северна Македония заради публикация в социалната мрежа "Фейсбук", потвърди самият той пред Actualno.com. Присъдата на Каров е издадена от Апелативния съд в Скопие. Той е осъден за една година условно за тригодишен срок и е признат за виновен за разпространение на говор на омразата и расизъм.

"ЖЕНАТА Е МИКРОБИОЛОГ, ПОКАЗВА МИКРОБИОЛОГИЯ": С "ДИПЛОМАЦИЯТА НИ КАТО ФЛИРТ" С ТУРЦИЯ МРЕЖАТА ПОПИЛЯ ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА

Наглед една протоколна дипломатическа среща предизвика буря в социалните мрежи. Външният министър Велислава Петрова проведе среща със своя турски колега Хакан Фидан, който е на официално посещение в България, но не темите на разговора, а видът на първия дипломат на България взриви обществото.

АНКАРА Е ПОИСКАЛА ПРЕГОВОРИ: РАДЕВ ОБЯСНИ ИНТЕРЕСА НА ТУРЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ ПО "БОТАШ" (ВИДЕО)

"Турската страна иска да предоговаря, защото иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество не само в газовата сфера, но и в преноса на електрическа енергия, има също така транспортни коридори, нови жп коридори, които планираме. Турската страна има интерес транспортният поток през нашата страна да се увеличи, ние имаме същия този интерес. Това каза премиерът Румен Радев пред медиите в парламента във връзка с предоговаряне на "Боташ" и в контекста на вчерашния си разговор с турския външен министър Хакан Фидан.

РУМЪНСКА ТЕЛЕВИЗИЯ АХНА ОТ БЪЛГАРИЯ: КУПУВАТ ТОКА НИ БЕЗ ПАРИ И НИ ГО ПРОДАВАТ 8 ПЪТИ ПО-СКЪПО

Румънската телевизия Антена 1 излъчи репортаж, в който посочва, че България е изпреварила Румъния в енергетиката и нарича страната ни "батерията на Балканите". "България отново с една крачка напред. В стратегически сектор: енергетиката. След като подредиха финансите си и преминаха към еврото, българите си поставиха още една цел: да станат "батерията на Балканите". Южните съседи днес правят нещо повече от това просто да произвеждат енергия. Те я внасят почти безплатно от Румъния или Гърция, съхраняват я и я препродават на нас и на гърците в пиковите часове, когато цените са осем пъти по-високи", посочва цитираният източник.

ИВО ИВАНОВ: КИЕВ ИЗОБЩО НЕ Е ОПРЯЛ ДО БЪЛГАРСКИТЕ ОРЪЖИЯ (ВИДЕО)

Киев изобщо не е опрял до българските оръжия. Това каза в предаването Студио Actualno журналиста и международен анализатор Иво Иванов. Той коментира намерението на правителството на Румен Радев да спре доставките на оръжия от българската армия за Украйна и отговори на въпроса всъщност нужни ли са на Киев българските оръжия: “В действителност от нас не е искано нищо. Украинците отдавна са прегледали нашите военни арсенали и знаят, че вече не остана нещо, което да им се даде и което България може да отдели. Защото изрично подчертавам, става дума за отделяне на неща, за които България само трябва да хаби средства да ги поддържа в някаква консервационна форма, но никой не гарантира, че след това те ще заработят.

УКРАЙНА НЕ НИ ИСКА СТАРАТА СЪВЕТСКА ТЕХНИКА: ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР ЗАЩИТИ РАДЕВ

Наличностите във въоръжението на армията ни е такова, каквото пише в нормативните документи - някои са в резерв, други са във формированията. Тази наличност като военна техника е необходима за поддържане на бойната готовност на армията и няма как да бъдат предоставени боеприпаси и военно оборудване на Украйна, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред БНТ. Още: Сменят шефа на „Терем Хан Крум“: Дружеството е в тежко състояние

ВСЕ ОЩЕ ИМА КАКВО ДА ДАДЕМ НА УКРАЙНА: БИВШ ВОЕНЕН МИНИСТЪР ОТКРЕХНА ВРАТАТА КАКВО СМЕ ДАЛИ ДОСЕГА

"По темата за военната помощ за Украйна мога да кажа, че дадохме доста от това, което можем да дадем. Самото решение на Народното събрание и това, което сме предоставили на Украйна, е само до излишни свръхзапаси, негодни апаратури и боеприпаси с отпаднала необходимост". Това заяви бившият министър на отбраната Атанас Запрянов пред БНТ. Още: Военният министър каза причината защо няма да има военен парад на 6 май

УКРАИНСКАТА МЕТАЛУРГИЯ ПОД "ПРИЯТЕЛСКИ" УДАР: БРЮКСЕЛ ЗАТЯГА РЕЖИМА ЗА ВНОС НА СТОМАНА

Новата квотна система на Европейския съюз, която влиза в сила на 1 юли, може да "унищожи украинската стоманодобивна промишленост", предупреди изпълнителният директор на "Метинвест" Юрий Риженков, цитиран от The Guardian.

ТАЗИ РУСИЯ НЕ МОЖЕ ДА ПОБЕДИ: ВИДЕН ГЛАС НА ПУТИНИЗМА КАЗА ОЧЕВИДНОТО. ПУТИН ГУБИ КРИМ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Разчитахме за седмица и половина (да превземем Киев) – и това е. След това се случи това, което се случи. На този етап Русия, която изградихме, не може да победи в тази война. Трябва да построим нещо друго". Това заяви руският писател-ултранационалист и бивш руски депутат Захар Прилепин – един от много известните гласове на т.нар. Z-информационно пространство, което защитава с крайни и недопустими средства изградената от руския диктатор Владимир Путин държава.

ЦЕНИТЕ В РУСИЯ: ШИРОКА НОЖИЦА МЕЖДУ РЕГИОНИТЕ, В СОФИЯ ИЛИ В МОСКВА Е ПО-СКЪПО? (СРАВНЕНИЕ)

Цената на минималната потребителска кошница в Русия продължава да расте. От началото на 2026 г. стойността на основната потребителска кошница се е увеличила с 3,3% и сега е средно 7762,2 рубли (93,25 евро) на човек на месец. Това сочат официални данни, обявени пред ТАСС от Дмитрий Востриков, изпълнителен директор на асоциацията „Руспродсоюз“. Според Востриков минималната потребителска кошница се изчислява въз основа на 33 категории храни, включително месо, риба, млечни продукти, яйца, хляб, зърнени храни, брашно, захар, зеленчуци и плодове. Тази кошница отразява основните хранителни разходи на руснаците.

ТРЪМП: ВЕРОЯТНО ПРЕЗ УИКЕНДА ЩЕ ПОДПИШЕМ МИРНО СПОРАЗУМЕНИЕ С ИРАН (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е постигнал "страхотно споразумение" относно войната в Иран и че документите ще бъдат подписани скоро, като финализирането е възможно в следващите няколко дни. През репортери в Овалния кабинет Тръмп допълни, че няма да може да присъства лично, но вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще бъде на подписването на споразумението между САЩ и Иран, което се очаква да се състои в Европа, вероятно в Турция, още този уикенд.

КАКВО ГЛАСИ СДЕЛКАТА С ИРАН, КОЯТО ТРЪМП БИЛ ГОТОВ ДА ПОДПИШЕ?

Меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран, за който президентът Доналд Тръмп твърди, че съвсем скоро ще бъде подписан, предвижда незабавното отваряне на Ормузкия проток без такси, както и облекчаване на санкциите срещу Иран в зависимост от спазването на споразумението. Сделката ще удължи примирието с 60 дни, включително в Ливан, като през този период ще се проведат преговори по ядрената програма. Това твърдят дипломати от една от посредническите държави и американски представител, цитирани от американското издание Axios. А вече в редица западни медии има материали, че среща може да има още днес, 12 юни, в Женева, а на 14 юни пак там да бъде подписано мирно съглашение. Иранската държавна телевизия (IRIB) обаче категорично отрече тези дати.