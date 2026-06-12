Кабинетът "Радев":

Йотова изслуша бъдещия състав на ЦИК и заговори за легитимност предвид спорния един мандат

12 юни 2026, 17:02 часа 869 прочитания 0 коментара
Снимка: Пресцентър на Президентството
Йотова изслуша бъдещия състав на ЦИК и заговори за легитимност предвид спорния един мандат

"От Централната избирателна комисия зависи в голяма степен легитимността на институциите в страната. Най-важната задача, която новият състав на комисията трябва да изпълни, е заедно с всички останали компетентни органи да върнем доверието на българските граждани в изборния процес". Това заяви президентът Илияна Йотова по време на публичното изслушване на кандидатите, излъчени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание за членове на ЦИК.

Предстои държавният глава да подпише указ, с който да назначи предложените кандидати. Те ще встъпят в длъжност от 23 юни 2026 г.

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Сагата с ЦИК и Конституционния съд

На 9 юни политическите сили в настоящия парламент представиха пред държавния глава своите предложения за нов състав на ЦИК.

"Прогресивна България" (7): Георги Хорозов, предложен за председател на ЦИК, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева и Стоянка Цветкова, излъчени за членове;

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ГЕРБ-СДС (3): Йорданка Ганчева (предложена за секретар на ЦИК), Георги Баханов и Анна Александрова;

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (2): д-р Алина Добрева и Вяра Тодева;

„Движение за права и свободи“ (2): Исмаил Осман (предложен за заместник-председател) и Цветан Енчев;

„Възраждане“ (1): Маргарита Махаева (предложена за заместник-председател).

Снимка: Пресцентър на Президентството

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"Демократична България" и "Продължаваме промяната" се обявиха против разпределението - те ще търсят подкрепа от други партии, за да го оспорят пред Конституционния съд. Причината според тях е, че в указа на президента има грешка при изчисленията как пропорционално трябва да се поделят местата между парламентарните сили. По думите им - предизборната коалиция ПП-ДБ е ощетена с едно място за сметка на ДПС. Формацията на Делян Пеевски получава едно място повече и това нарушава пропорцията на представителност, твърдят от двете опозиционни групи. ПП-ДБ има 37 депутати, а ДПС - 21, но според указа им се полагат по 2 места.

Управляващите от "Прогресивна България" на Румен Радев би следвало да имат 8 места, но Изборният кодекс забранява на една сила да има мнозинство в ЦИК - т.е. повече от 7 членове. Така се появява един спорен мандат. Оказва се, че той отива при ДПС, което според ПП и ДБ е неправилно.

Всички 15 кандидати днес представиха професионалния си опит и отговориха на въпроси, зададени от президента Йотова и от представители на организации, членуващи в Обществения съвет към ЦИК.

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Илияна Йотова заяви на кандидатите, че професионалният им дълг в ЦИК изисква да не проявяват политически пристрастия и да работят за авторитета на изборния орган. „Вярвам най-вече, че ЦИК ще бъде гарант за защита на избирателните права на българските граждани“, каза президентът, цитирана от пресцентъра си.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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