Няма да има бежански център в община Средец

Бежански център в община Средец няма да има. Съвсем друго решение е намерено по разширяването на съществуващите бежански центрове. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на днешния парламентарен контрол. Той отговори на въпрос на Борис Аладжов от "Възраждане" относно превишаване на полицейски правомощия от служители на Районно управление - Средец във връзка с изграждане на бежански център.

"Жителите на Средец може да са спокойни, че този проблем не стои на дневен ред. Решението е категорично", добави той.

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Миграционният натиск в странджанската община е ежедневие, а новината за бъдещия център буквално взриви Средец. Според информации намеренията бяха центърът да бъде построен върху 320 декара бивши казарми.

С решение на Министерския съвет от този месец имотът вече е на Агенцията за бежанците. От там обясниха, че окончателно решение за локацията все още няма, а новите правила целят по-голяма сигурност по границата.