Времето утре - 13 юни 2026 г.

На 13 юни 2026 г. намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 22°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Неделя и понеделник

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник – на места в Северна България и планинските райони, ще превали следобеден краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите ще се повишат и отново на места дневните ще достигат, в понеделник и ще надхвърлят 30°. През нощта срещу вторник към страната ще приближи ново атмосферно смущение. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

Седмична прогноза за времето за 8 -14 юни 2026 г.

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