Войната в Украйна:

Времето утре - 13 юни 2026 г.

12 юни 2026, 14:48 часа 407 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Времето утре - 13 юни 2026 г.

На 13 юни 2026 г. намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 22°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

"По-вероятно е да ви удари мълния, отколкото да спечелите от тотото": Симеон Матев с прогноза за времето

Неделя и понеделник

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник – на места в Северна България и планинските райони, ще превали следобеден краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите ще се повишат и отново на места дневните ще достигат, в понеделник и ще надхвърлят 30°. През нощта срещу вторник към страната ще приближи ново атмосферно смущение. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

Седмична прогноза за времето за 8 -14 юни 2026 г. 

Снимки: iStock 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
прогноза за времето времето времето утре
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес