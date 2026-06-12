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Екоминистърът увери: Част от ТЕЦ "Бобов дол" остава затворена

12 юни 2026, 13:52 часа 681 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Екоминистърът увери: Част от ТЕЦ "Бобов дол" остава затворена

"Наложената принудителна административна мярка не се отменя и остава в сила", каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова в отговор на въпрос за замърсяването на въздуха в района на ТЕЦ "Бобов дол", поради което беше затворена част от централата на 21 май 2026 г., което означава, че част от ТЕЦ-а продължава да бъде затворена. Става въпрос за енергиен котел 2. Министърът напомни, че до това се е стигнало в резултат на многократно установени нарушения и след извършени последователни проверки на 13 и 16 май. 

"Спирането на енергиен котел 2 е съобразено с направен анализ на Министерство на енергетиката, съгласно който, за да се гарантира непрекъснатото електрозахранване, е необходимо ТЕЦ "Бобов дол" да работи с минимум един блок с минимално натоварване от 150 мегавата", добави Карамфилова. 

Контролът продължава

Карамфилова увери, че принудителното спиране се случва в момент, в който ТЕЦ "Бобов дол" декларират и то писмено и потърждават, че са извършени ремотни дейности на енергиен котел 3, а енергиен котел 1 е в ремонт.

"На 4 юни 2026 г. операторът изпраща официално уведомително писмо с твърдение, че мерките, заложени в заповедта за принудително спиране, са изпълнени. На 5 юни инспекцията отива и прави последващ контрол", добави Карамфилова. 

Тя уточни, че има протокол от обхода, който установява, че към настоящия момент в инсталацията са ремонтирани компрометирани участъци от енергиен котел 2. ОЩЕ: Екоминистърът затвори част от ТЕЦ "Бобов дол" заради системни нарушения

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МОСВ ТЕЦ Бобов дол замърсяване Росица Карамфилова
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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