Кабинетът "Радев":

Един човек. Един порой. Един нов Майкъл Джексън: Вашата доза допамин за днес

12 юни 2026, 22:30 часа 487 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Един човек. Един порой. Един нов Майкъл Джексън: Вашата доза допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Още: Доза допамин за 9 юни 2026 г.: Биковете могат да ни изненадат

Ето това вече би изненадало и Майкъл Джексън!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
усмивка настроение Допамин усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес