Един човек. Един порой. Един нов Майкъл Джексън: Вашата доза допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
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Ето това вече би изненадало и Майкъл Джексън!
マイケル・ジャクソンも驚くレベル。🤣🕺— ノマン・サイード ✨ (@Haniakhanpathan) June 10, 2026
このダンス、
才能なのか…
それともお酒の力なのか？🍺😂
あなたはどっちだと思う？🤣#Funny#Dance#Meme#Viral#爆笑 pic.twitter.com/WSLk2VsVap
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