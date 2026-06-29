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И Северното Черноморие да се готви за тапи: Започва ремонт на пътя Слънчев бряг - Обзор

29 юни 2026, 8:29 часа 659 прочитания 0 коментара
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И Северното Черноморие да се готви за тапи: Започва ремонт на пътя Слънчев бряг - Обзор

В разгара на летния сезон на пътя Слънчев бряг-Обзор започват ремонтни дейности по полагане на асфалт. По данни на Агенция "Пътна инфрструктура", движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя Провадия-Айтос.

От 29 юни до 2 юли, от 20:00 до 7:00 ч., ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в участък от път 1-9 от края на град Обзор до Слънчев бряг.

Причината за спирането на трафика през нощта е за кърпежи по отсечката, за да се повиши безопасността на движението и удобството при пътуване през летните месеци.

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Всички превозни средства през нощта ще се пренасочват по пътя Провадия-Айтос. При необходимост ще се пускат само автомобили със специален режим, предаде БНР.

Ремонт и край Бургас

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Ремонт ще започне и на още една ключова отсечка - в района на пътен възел "Сарафово" край Бургас. Строително-монтажни дейности предстоят в средната разделителна ивица на път 1-9.

Ремонтите ще продължат до 30 юни, вторник, т.е. движението ще бъде затруднено в диапазон от 9:00 до 16:00 ч. за 2 дни. Движението на колите в участъка ще се извършва само в една лента.

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По план до края на месец юни трябва да приключи и ремонтът на пътя Созопол - Приморско в района от отбивката за комплекса "Свети Тома" до моста над реката Караагач.

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Слънчев бряг Ремонти Черноморие Ремонт Обзор път туризъм
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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