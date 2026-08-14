Заради "възникнали затруднения": Доставката на останалите изтребители F-16 ще се забави

Пристигането в България на вторите осем самолета F-16 Block 70 може да се забави до второто тримесечие на 2030 година. Това е станало ясно на среща между представители на американската компания производител и министъра на отбраната – Димитър Стоянов.

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От „Локхийд Мартин“ са информирали българската страна за „възникнали затруднения в производствения процес“, но и че „ще бъдат предприети всички възможни действия за ускоряване на производството и по-ранното получаване на изтребителите“.

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Министър Стоянов е заявил, че за страната ни е от ключово значение забавянето да бъде максимално съкратено и да не води до допълнително финансово натоварване за България.

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