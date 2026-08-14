Най-важните новини за деня: 14 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 14 август 2026 г.

"ПОСЛЕДЕН ШАНС": ПП ПРИЗОВАХА РАДЕВ ДА СПРЕ КРАЖБАТА НА ПЛОВДИВСКИЯ ПАНАИР

„Днес ние сме в етап, в който държавата в лицето на управляващата партия „Прогресивна България“ с тяхното мнозинство има няколко дни да препотвърди ясно дали ще продължи да защитава държавния интерес в този казус или ще подари мажоритарния дял, мълчаливо, както много други преди „Прогресивна България“ направиха, на един конкретен частен инвеститор. Ние имаме сериозни съмнения дали действията, които ще предпиемат управляващите ще оправдаят обществените очаквания“, каза бившият министър на икономиката и депутат от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов във връзка с казуса с Пловдивския панаир и Георги Гергов.

РАДЕВ ОБЕЩА БЕЗ ПАЗАРЛЪЦИ ЗА ВСС И ОПРАВДА ДЕФИЦИТА С БЕЗВОДИЕТО (ВИДЕО)

"Пазарлъци не парвим с никого, ние правим политики", каза премиерът Румен Радев във връзка с избора на парламентарна квота на Висшия съдебен съвет. Думите на Радев бяха и във връзка с идеята членовете на ВСС да бъдат избирани с по-малко мнозинство, отколкото към момента. По думите мярката се прави като един вид защитна бариера, за да се намалят пазарлъците в Народното събрание.

СПРЯН ОТ ПЕЕВСКИ? КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ" ДАВА ПЪТ НА ЗАВОДА ЗА БАРУТ НА ГЕБРЕВ ТРИ ДНИ СЛЕД ВЗРИВА В "ЕМКО"

Правителството на Румен Радев дава "зелена светлина" на готвения отдавна завод за барут на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, който е собственик на "ЕМКО" и "Дунарит". Това става ясно от публикуван на 13 август документ за обществено обсъждане (с продължителност един месец) от страна на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. С постановлението се предлага „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД и „КАРАШ ИНВЕСТ“ ЕООД да се включат като нови обекти към Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

ПЕЕВСКИ ОБЕДНЯВА ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА, БОРИСОВ БИЕ РАДЕВ ПО БОГАТСТВО

Санкционираният за корупция по глобалния закон „Магнитски“ от САЩ и Великобритания Делян Пеевски отново е декларирал пет къщи, четири от които с двор, а също така апартамент, ателие и гаражни клетки в София. Това става ясно от декларацията му за имущество и интереси за 2025 г., публикувана от Сметната палата. По традиция, тя показва декларациите на лицата, заемащи публични длъжности, през август всяка година, като те трябва да декларират имуществото и доходите си до май месец на същата година (данните са изцяло за предишната година).

ГОЛЕМИ ОБЕЩАНИЯ: КАК УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЩЕ ТОПЯТ ДЕФИЦИТА И ЩЕ СПАСЯВАТ ЕВРОПАРИ

Прекратяване на процедурата за свръхдефицит, наложена на България от ЕС, ограничаване на неефективните публични разходи, повишаване на събираемостта на данъци и осигуровки и пълно усвояване на достъпния европейски ресурс - това са финансовите приоритети на правителството на Румен Радев, заложени в управленската му програма за 2026-2030 г., публикувана през август. В раздел 3, където са бюджетът и евросредствата, кабинетът заявява намерение да води "предвидима фискална политика".

БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА БУТНЕ ЕВРОЗОНАТА, А ЩЕ ТРЯБВА ДА РАБОТИ ПО ПРАВИЛАТА: ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Еврокомисията не пише двойки. Двойките ги пишат пазарите. Пазарите още ни вярват, значи нямаме двойка, може би 4- или 3+. Достатъчно европейски пазари има с мониторингова процедура. Това е просто едно напомняне, че трябва да си балансираме приходите и разходите.

ИВАН ХРИСТАНОВ ОТГОВОРИ ВЛИЗА ЛИ В БИТКАТА ЗА "ДОНДУКОВ" 2

Ще се кандидатирам за президент. Този процес започна преди 15 месеца. Кандидатът за вицепрезидент ще го обявим по-късно. Ясен е, но засега ще запазим дискретност. Той е силен общественик и експерт. Това каза бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов в ефира на Нова телевизия. ОЩЕ: Христанов говори за скандал с телефон 112 за 25 млн. евро: Обжалва се поръчка от фирма, която дори не участва

КАК БУРГАС СПЕЧЕЛИ "ЕВРОВИЗИЯ 2027": ПОДРОБНОСТИ ОТ КУХНЯТА

Бургас представи най-силна кандидатура – място за провеждане на събитието, транспортна свързаност, хотелска база, визия как да включи цялата област, както и ангажираност на общината. Имаше 5 направления критерия, десетки страници документация, оценката е на БНТ, EBU (European Broadcasting Union) и международни експерти, които правят "Евровизия" от 15 години. Това заяви генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

ЖЕСТОВИЯТ ЕЗИК ИЗВЪН СТЕРЕОТИПИТЕ - ОТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ДО КОНЦЕРТИТЕ: ГОВОРИ БОРИС БЪНДЕВ (ВИДЕО)

Смятам, че се обръща все повече внимание на това. Казвам го от личния си опит. Може би преди COVID темата не беше толкова позната, но се появиха преводачите в кутийките по телевизорите и хората започнаха да се чудят какво е това нещо...И темата стана по-важна през 2021-ва. Прие се Закон за българския жестов език, благодарение на който все повече се изисква да има жестов превод.

ДРОНЪТ КРАЙ ПРИМОРОСКО Е РУСКИ: ВОЕННИЯТ МИНИСТЪР ОЧАКВА В СЪБОТА ДВЕ АНТИДРОН СИСТЕМИ (ВИДЕО)

Дронът край Приморско от вчера е руски, потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти в Плевен във връзка с безпилотният летателен апарат край Приморско, за който разследващият сайт Bird.bg е категоричен - дронът е руски "Орлан-10". По думите на министъра става въпрос за разузнавателен дрон, без военна част, който е руско производство и е използван от руските Въоръжени сили.

РУСИЯ ПРИТИСКА УКРАЙНА С УДАРИ ПО ЗЪРНОТО: МАЩАБИТЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна е предложила на Путинова Русия примирие и мораториум върху въздушните и морските атаки в Черно море. Предложението е предадено на руския диктатор Владимир Путин чрез посредници, но засега той не е отговорил, съобщава Reuters.

В ИРАН СЕ РАЗРАЗИ ВЪТРЕШНА БОРБА ЗА ВЛАСТ: ЛАГЕРЪТ НА ВОЙНАТА НАБИРА СИЛА ПРЕД ТОЗИ НА МИРА

Иран е обхванат от ожесточени вътрешнополитически борби - различни фракции се сражават открито за стратегическата посока на войната със САЩ и Израел. Твърдолинейните духовници и военните командири изискват безкомпромисно прекратяване на всякакви дипломатически преговори, като използват за аргумент безпрецедентното публично отсъствие на върховния лидер Моджтаба Хаменей. Президентът Масуд Пезешкиан и външният министър Абас Арагчи пък не искат да изключват дипломацията като опция. Така ожесточените вътрешни спорове разбиват традиционната секретност на режима, разкривайки опасен вакуум във властта на върха на държавата, пише Bloomberg.

РЕЦЕПТАТА ЗА МИРНИ ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА: КАК СПРЯХА ВОЙНИ НА 4 КОНТИНЕНТА

От началото на 2025 г. - в мандата на Доналд Тръмп - САЩ полагат значителни дипломатически усилия за прекратяване на войната на Русия в Украйна. Преговарящите се срещнаха в Абу Даби, Берлин, Женева, Истанбул, Париж и Рияд, пратеници пътуваха между Москва и Маями. Тези усилия заслужават признание, но активността не е стратегия. И както показаха мащабните удари между двете страни през последните седмици, тя все още не е дала резултати.