Хит на пазара: все повече българи избират безлактозно мляко

Над 400 000 литра безлактозни и пресни млека от „Димитър Маджаров“ са реализирани в Kaufland през 2025 г.

Безлактозните млечни продукти постепенно излизат от нишовата категория и намират все по-трайно място в ежедневното меню на българските потребители. Тенденцията се вижда ясно и в данните на една от най-големите вериги у нас - Kaufland.

Само през 2025 г. клиентите на ритейлъра са закупили над 400 000 литра безлактозни и пресни млека от асортимента на българския производител „Димитър Маджаров“. Данните на компанията показват засилен интерес към цялата категория Lacto Free.

„В лицето на Kaufland ние виждаме един партньор, който има желание да развива допълнителен асортимент със своите доставчици. Решаваме всяка година дали ще предлагаме нови продукти на пазара, а ние като технолози обмисляме как ще ги произвеждаме. Безлактозното ни мляко е една от сравнително новите ни линии, към която интересът непрекъснато расте”, подчертава Юлия Маджарова, технолог на мандра „Димитър Маджаров”.

Безлактозното мляко е все по-чест избор за хора с намалена поносимост към лактоза. При липса или недостиг на ензима лактаза организмът не успява да разгради правилно естествено съдържащата се в млякото млечна захар. Затова при производството на безлактозните продукти се добавя специален ензим лактаза, който разгражда лактозата до по-лесно усвоимите захари галактоза и глюкоза.

Благодарение на тази технология съдържанието на лактоза е сведено до под 0,1%, като в същото време се запазват характерните за традиционното мляко протеини, аминокиселини, калций и други хранителни вещества.

Успоредно с интереса към безлактозните и ферментиралите предложения продължава да расте и търсенето на традиционно прясно мляко. През 2025 г. в магазините на Kaufland са реализирани над 6 600 000 литра свежо прясно и безлактозно мляко, от които над 400 000 литра са произведени от „Димитър Маджаров“.

Млеката на пловдивския производител отбелязват ръст в търсенето в магазините на Kaufland, като тази година ритейлърът планира да реализира общо над 7 500 000 литра прясно и безлактозно мляко.

Партньорството между Kaufland и „Димитър Маджаров“ започва още с откриването на първия магазин на веригата в България през 2006 г. Днес в хипермаркетите на ритейлъра се предлагат над 50 млечни продукта на марката.

Повече за историята на производството на „Димитър Маджаров“, както и на други български производители, партньори на Kaufland, можете да намерите в рубриката “Истории от корена” тук.