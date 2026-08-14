"Грубо погазване на историческата памет": Скандал след кючек пред паметника на Асеневци (ВИДЕО)

Институциите се задействаха след скандален видеоклип пред паметника на Асеневци във Велико Търново. Клипът е заснет пред паметника на Асеневци във Велико Търново. Във въпросния клип под звуците на оркестър се изпълнява ориенталски танц пред монумента. Случаят беше определен като грубо погазване на историческата памет и ясна демонстрация на неуважение към българската култура" от страна на министъра на културата, но и като "видимо укуромии от морална гледна точка проява" от кмета на старата столица Даниел Панов.

Реакция от Велико Търново

Министърът на културата беше сезиран от кмета на Велико Търново Даниел Панов. Той настоява санкционна процедура и налагане на тежки глоби за оркестъра, снимал кючек на Паметника на Асеневци.

"Една от ярките емблеми на Велико Търново и на България по света е обект на видимо укорими от морална и обществена гледна точка прояви, при това – с търговска цел. Това не може да остане без санкция, коментира Панов.

"Никой няма право да превръща българските паметници във фон"

Министърът на културата Евтим Милошев е категоричен, че подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима. "Никой няма право да превръща българските паметници във фон за вулгарни прояви и декор за безвкусица. Министерството на културата изразява категоричната си позиция в защита на българското културно наследство и призовава към отговорно отношение към местата, които съхраняват историческата памет на България", се посочва още в позицията на министъра на културата.

Снимка: Министерство на културата

Видеото - може да видите ТУК.

Сезирано е МВР

Милошев посочва в своята позиция, че е сезирал министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за незабавна проверка и възможни действия. "Благодаря му за съдействието и светкавичната реакция!", казва Милошев в позицията си.

Междувременно кметът на Велико Търново се е обърнал към Областната дирекция на вътрешните работи. ОЩЕ: "Колкото си по-прост, толкова ще си по-успешен" - учат ни арогантни политици с вулгарно говорене

Минути по-късно от МВР съобщиха, че са установени авторите и участниците в непозволено заснет видеоклип под паметника на Асеневци във Велико Търново. Областната дирекция на МВР е започнала работа по случая веднага след като получила писмо от Община Велико Търново и е установила всички замесени в получилия силен обществен отзвук случай. В момента те се намират в чужбина, но вече са премахнали видеоклипа от своите платформи и са поели ангажимент да се явят в полицията веднага след завръщането си в страната. ОДМВР-Велико Търново изготви преписка, която ще бъде изпратена в прокуратурата по компетентност – за установяване дали има извършено престъпление. Ако няма данни за това, преписката ще бъде изпратена на компетентната институция за налагане на административна санкция.