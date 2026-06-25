Ще свършат ли до края на юни? Нови ремонти по две магистрали

Заради ремонт в участъка от 75-ти до 76-ти км на АМ "Хемус" в платното за София, в участъка ще бъде въведена временна организация за движение, предупреждават от Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ). При изпълнение на дейностите движението ще е в една лента, като ще е ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Ограничението ще е в сила на 25 и 26 юни между 8.00 ч. и 20.00 ч. Още: Ограничават движението при ключов възел на АМ “Хемус“

На 29 юни и 30 юни между 8.30 ч. и 20.00 ч. ще се изкърпва настилката в два участъка на АМ "Тракия" на територията на Софийска област. Ще се работи в платното за столицата като трафикът няма да се спира. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата. На 29 юни дейности ще се изпълняват в платното за София при 23-и км, а на 30-и юни ще се работи при 21-и км в същото платно. Още: Нощни промени в движението по АМ “Тракия“