Най-лесният начин за премахване на стикери от стъкло

Стикерите са забавни, докато не се залепят на грешната повърхност. Има всякакви ситуации, които могат да доведат до упорити стикери върху стъклото: малки деца, които ги поставят на прозорците ви, ценови етикети, които са залепнали твърде здраво за вазата, която сте купили, или дори стикери за домашна сигурност, които са залепнали за входната ви врата. Макар че би било хубаво, ако тези стикери се отлепваха толкова лесно, колкото се залепваха, това просто не е така.

Когато се опитвате внимателно да отлепите стикерите от стъклото, те често се разкъсват неравномерно, оставяйки упорита лепяща част след себе си. Преди да се примирите с неефективното остъргване на стикера с нокът, защо не опитате най-лесния начин за премахване на стикери от стъкло?

За да премахнете стикер от стъклена повърхност, ще ви е необходим обикновен предмет за лична хигиена: сешоар. Започнете, като настроите стилизиращия инструмент на средна температура, след което го задръжте на няколко сантиметра от стикера. Дръжте топлия въздух да духа върху стикера за няколко минути, преди да проверите дали лепилото се е разхлабило. С малко късмет, този домакински предмет ще премахне стикера и лепилото от стъклото, което ще му позволи лесно да се отлепи. Ако е необходимо, можете да изстържете останалото лепило с остър инструмент с пластмасов ръб, след което да го завършите с почистващ препарат за стъкло и микрофибърна кърпа за наистина чиста и лъскава повърхност.

Използвайте топлина от сешоар, за да премахнете стикерите (и остатъците от лепило) от стъклото

Някои хора са доволни да знаят, че един трик работи, без да се задълбочават в причините за проблема. Ако обаче сте любопитен човек, разбирането защо сешоарът премахва чисто стикер от стъкло може да ви е от интерес. Лепилата, като тези, които се намират върху стикерите, действат, като създават връзка между тях и повърхността, към която се залепват. Това е, което прави премахването на любимите стикери на детето ви от предния прозорец толкова трудно - особено ако са там от известно време.

Така че, ако искате да премахнете стикер от стъкло, ви е необходимо нещо, което ще разкъса образуваните лепилни връзки; един от най-лесните начини да направите това е топлината. Казано по-просто, топлината прави лепилото неефективно, като разрушава химичните връзки, които са отговорни за неговата лепкавост. След като вашият надежден сешоар е насочен към стикера за няколко секунди, свойствата на лепилото се променят, което го прави неспособен да залепне повече.